台電人員搶修遭電擊命危 卓榮泰深夜發聲！

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/07/16 00:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣電力嚴重受損，台電人員全力搶修，15日卻發生電擊意外，台電嘉義區處36歲李姓員工在義竹鄉作業時遭高壓電電擊重傷，當場OHCA，目前正在台南柳營奇美醫院搶救。對此，行政院長卓榮泰15日深夜發聲，除了祈禱李姓台電人員能平安脫險，也提到被藍白刪除撥補台電1000億的特別條例，直言舉債普發1萬元「毫無道理」！

卓榮泰15日晚間在臉書發文，「目前中央與地方政府正全力搶救風災水災，各地也逐步恢復供電時，卻驚聞台電同仁在嘉義義竹執行任務時身負重傷，令人心酸。台電董事長已速速趕往奇美醫院探視，也拜託院方妥善照護，祈禱能平安脫離險境。」

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他接著說：「今天再度去到台南將軍區宣布了最新的屋損復原慰助金發放標準，希望有助受災戶重大損失於萬一；也同時強調此時此刻一定要發揮積沙成塔、眾志成城的力量，匯集國家整體實力，將所有預算經費用於必要之處；如果普發現金，分散力量，並不會讓國家有充裕的實力強化國土安全韌性……」

「『強化安全韌性特別條例』已經匡列4100億元預算，這幾乎已是近年來積累歲計賸餘的全部，其他新增出來的需求都必須舉借債務才能支應，更毫無道理舉債發現金。退一萬步言，政府如果有需要必須舉債，也是用於治水、防災減災、經濟發展、國防需求等等，而不是用於普發10000元，使國家失去強化各項建置的能力，希望國會及國人能夠基於國家一體，同島一命的精神理解與支持。」

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