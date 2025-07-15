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    盜綠委圖卡粗糙P圖被抓包 民眾黨蔡春綢道歉：形式上不謹慎

    民眾黨備位立委蔡春綢於7月14日晚上11時38分於個人粉專發文，附圖裁切綠委劉建國原創圖卡的個人資訊，甚至用辣椒圖像掩蓋劉的Ｑ版人物。（取自蔡春綢臉書）

    民眾黨備位立委蔡春綢於7月14日晚上11時38分於個人粉專發文，附圖裁切綠委劉建國原創圖卡的個人資訊，甚至用辣椒圖像掩蓋劉的Ｑ版人物。（取自蔡春綢臉書）

    2025/07/15 23:46

    〔記者李文馨／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，民眾黨不分區備位立委蔡春綢14日在臉書發文呼籲將辣椒納入補助，不過，貼文附圖卻被發現裁切民進黨立委劉建國的原始圖卡，甚至以辣椒圖像遮蓋劉的Q版人物，引發網友批評。蔡春綢晚間發文致歉，坦言形式上的不謹慎，掩蓋了初衷的善意，已第一時間下架圖卡。

    民眾黨在2024大選提出「兩年條款」，2026年現任立委將全部辭職，並遞補後續8名不分區名單，若該黨未修改「2年條款」，名列第11位的蔡春綢，幾乎篤定可以在明年2月進入立法院。

    蔡春綢14日深夜在臉書發文表示，丹娜絲颱風過後看見農友望著損毀的作物，雙無奈的眼神令人揪心，他們不能只是感傷，更要為他們發聲、吶喊。她說，他們聽到了，辣椒終於被納入災後補助品項，也證明了只要政策肯轉彎，問題就有解方。

    然而，蔡春綢發文的附圖，卻被網友發現是盜用劉建國臉書圖卡，圖卡甚至將Ｑ版劉建國以綠色筆刷及多個辣椒圖像遮掩，不少網友在留言區質疑「為什麼要偷別人的公告然後遮得如此草率」、「偷劉建國的圖把人塗掉，有沒有念過廉恥？懂不懂法律？」

    對此，蔡春綢15日晚上6時發文向劉建國與原創團隊致歉，並說明她的出發點，是因為丹娜絲颱風過後，急於希望讓更多人看見農民的處境與需要，才會倉促地使用了修改過的圖卡傳達想法。

    她坦言，形式上的不謹慎，掩蓋了初衷的善意，這是她的疏忽，也不應該。未經同意使用他人的創作，不論是否有意為之，都是不尊重原作者的行為，她願意為此負起全責，也已第一時間下架相關圖卡，並檢討內部流程。

    民進黨立委劉建國於7月14日晚上9時23分發出的臉書圖卡，說明本次雲林縣蔬菜災害救助項目。（取自劉建國臉書）

    民進黨立委劉建國於7月14日晚上9時23分發出的臉書圖卡，說明本次雲林縣蔬菜災害救助項目。（取自劉建國臉書）

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