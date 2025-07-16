北市中山區麵館暗藏跑馬燈 「出現6字」讓網嗨翻：用新台幣下架！

中山區遼寧街的「又一村水餃 ‧ 麵食」菜單看板藏一塊跑馬燈，顯示「大罷免 大成功」。（圖翻攝自許美華臉書）

2025/07/16 00:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委罷免案將於7月26日投票，反紫光奇遊團成員許美華15日在社群分享一家位於藍委王鴻薇選區裡的水餃麵食館，是如何默默支持、宣傳大罷免的畫面，引發大批網友熱議。

一位網友近日在Threads上分享一段影片，可以看到一家賣水餃、各式麵食的店家，菜單看板暗藏「小彩蛋」，仔細看可以看到一塊跑馬燈，上頭顯示「大罷免 大成功」，短短幾秒的影片吸引40多萬人瀏覽、數萬人讚爆。原PO透露，這家店是位於中山區遼寧街的「又一村水餃 ‧ 麵食」。

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許美華15日在臉書分享這段畫面，「天龍國這家店也是有夠猛！中山區遼寧街的王鴻薇選區，一家專賣水餃麵食的小店，跑馬燈穿插了六個字！太感動了！大家用新台幣幫忙下架吧！」

據悉該影片曝光後，店家的大伯（據稱是名館粉）將跑馬燈的電線直接剪斷，但15日傍晚，店家的弟弟直接掛上「同意罷免」的布條，回擊反罷親戚，讓不少網友叫好。

鄉民紛紛表示，「太過分了，我詛咒店家每天開門半小時就沒東西可賣（反串先註明）」、「這家好吃，知道他們挺罷免之後，我支持爆！」、「超愛他們的酸辣湯餃！服務態度又好！一定要去支持起來！」、「以前在南京復興工作的時候常常去，真的不愧是我貢獻了這麼多新台幣的店家」、「我愛的在地老店又一村，水餃和小菜都美味」、「他們不只掛了跑馬燈，下面還貼了罷免王鴻薇的原因，超讚！」

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