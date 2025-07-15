林世賢轟彰縣府擬用中國DeepSeek寫公文 行政處 : 內部提報但未簽准

彰化市長林世賢在其臉書貼文揭露縣府內部有人建議用中國開發的AI工具DeepSeek寫公文、致詞稿及新聞稿。（擷取林世賢臉書）

2025/07/15 22:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市長林世賢今晚（15日）在其臉書貼文指出，近日得知縣府內部竟有人建議使用中國開發、具高度資安風險的AI工具「DeepSeek」，作為協助撰寫公文與致詞稿之用，讓他震驚且憂心。他痛批，這已經不是技術問題，是很嚴重的國安問題！並要求縣府對是否已有單位使用、是否涉及民眾資料外洩等問題，盡速給社會交代。

林世賢強調，「DeepSeek」為中國研發軟體，可能違反行政院2019年即公告的資安禁用原則，如果縣府真的已經使用該工具，無異於主動把公文、內部資料送出去，嚴重忽視政府資安。他呼籲縣府應立即說明是否有使用紀錄，並釐清是否造成個資外洩。

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對此，彰化縣政府行政處晚間回應，縣府一向重視資訊安全與合法使用AI工具，日前在內部會議中，確實有同仁建議可嘗試運用「DeepSeek」協助新聞稿撰寫，但該建議因涉及資安風險，並未被採納，也未經簽准。行政處強調，「DeepSeek」為中國來源軟體，依行政院政策屬於公務機關禁止使用之列，縣府已事前提醒全體同仁不得使用，並持續依循中央規定落實資安管理。

行政處也補充，目前縣府網路係使用由中央營運之GSN政府網際網路，對中國網站已實施連線封鎖管控，從技術上也無法連結使用「DeepSeek」。

林世賢貼文引發熱議，不少網友留言關注資安風險，有網友直言「那個資料都會透過後門傳送到中國去」、「主動洩露公文，是刻意為之還是主管授意？向習大大陳報？」，也有網友批評政府資源不足，「學學杜拜，所有國人都能免費使用ChatGPT Pro，就不會有人去使用中國文字獄AI了」。

林世賢臉書揭露彰化縣政府竟然內部建議用DeepSeek寫公文、致詞，引發資安風險。（擷取林世賢臉書）

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