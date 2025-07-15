收廉政署公文遭竹市府發聲明指控造謠 林志潔：檢舉未收到回覆豈非是吃案？

收廉政署公文遭新竹市府發聲明指控造謠，新竹雙罷總部發言人林志潔稱檢舉未收到回覆豈非是吃案？（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/15 21:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天發文稱收到法務部廉政署公文回覆檢舉涉貪停職26日要被罷免投票的新竹市長高虹安和新竹市政府違反行政中立，公文明確指出新竹市府違反行政中立原則，卻遭市府發聲明指控其造謠，對此，林志潔晚間再發文提到，市府的聲明著實讓人傻眼，她是去廉政署檢舉高虹安和代理市長邱臣遠，在有公家資源和行政補助的場合宣傳反罷免並發放文宣小物，違反行政中立、公器私用、有利益衝突違反和圖利嫌疑的檢舉人，在民主法治國家，既然有正式檢舉，當然會收到調查結果的公文，如果檢舉沒有收到任何回覆豈非是吃案？

她說，縣市首長和政務人員非事務官，無法用行政中立法的考績等方式懲戒，但不代表就選舉罷免等需要行政中立的事務，可以違法濫用公權力，以公務資源圖一己私利去反罷免。她說，收到的回函很清楚指明，新竹市政府確實違反行政中立原則且行政管理不當。歡迎高虹安和邱臣遠自行去洽市政府政風單位了解。

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至於市府發言人說，怎麼未傳喚市府相關人員去接受調查？林志潔說，廉政署的執掌包括各縣市的政務廉潔與利益衝突的防制，當然對公器私用行為有調查的權責，至於廉政署要怎麼調查，這是廉政官的權限，難道還要向高虹安或邱臣遠報告調查方式？她請高虹安與邱臣遠，還有揚言要告她的市府發言人，不要欠缺基本法律常識。如果很想被調查，請靜候等待，因為相關情資既然已移送到新竹地檢署，如有調查必要，自然會有檢調的傳喚與調查。

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