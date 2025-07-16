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    館長酸陳柏惟性騷慣犯 陳揮文提醒：傅崐萁也被指控過喔！

    館長近日積極宣傳反罷免。（資料照）

    館長近日積極宣傳反罷免。（資料照）

    2025/07/16 00:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於本月26日登場，網紅「館長」陳之漢近期積極為面臨罷免危機的國民黨立委站台宣講，相關活動上影射前立委陳柏惟是「性騷慣犯」。對此，名嘴陳揮文跳出來吐槽，國民黨也一堆人性騷，「你口中的傅大哥崐萁，他之前不是也被人家指控性騷擾嗎？館長你是忘了還是害怕想起來？」

    館長最近參加國民黨在台中的反罷造勢活動上點名陳柏惟，提及陳在2023年被女志工指控性騷的事，儘管陳柏惟當時已向社會大眾道歉並做出解釋，坦言過去曾有言詞不當，但還是被館長拿來開嘴，譏諷挺罷人士都很欣賞性騷擾犯，民進黨最愛講女權和平權，卻出了一堆性騷擾犯。

    對此，陳揮文15日在個人YT開直播時搖頭表示，「我就請問館長喔，請問國民黨有沒有人性騷擾？館長，你最挺的民眾黨有沒有人性騷擾？還是只有民進黨有性騷擾？我就點名3個啦，請問館長，你口中的『傅大哥』，傅大哥崐萁，他之前不是也被人家指控性騷擾嗎？館長你是忘了還是害怕想起來？」

    他接著說：「國民黨新竹市的立委鄭正鈐，不是也被人家指控性騷擾嗎？阿你說揮文兄，傅崐萁跟鄭正鈐的性騷擾都沒有成案，國民黨內部調查之後都擺平了，沒這回事，沒有人再提了，那我再請問館長，國民黨馬祖立委陳雪生，他不也是性騷擾嗎？陳雪生的性騷擾是法院判決有罪定讞喔，館長你的標準是什麼？」

    「陳柏惟性騷擾你臭他、你消費他，啊國民黨的陳雪生，那個是有罪定讞的，你怎麼都不講啊？你的標準是什麼？跟你同一邊的點點點都沒關係，跟你不同邊的都要去死這樣？你還幫傅崐萁背書，說他沒有愧對花蓮人，啊傅崐萁性騷擾你也要幫他背書就對了？」

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