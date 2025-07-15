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    挺嘉義女兒萬美玲 侯友宜要每人揪50親友投不同意

    桃園市嘉義同鄉會為立委萬美玲（左三）舉辦「嘉義同鄉會反罷說明會」，邀請嘉義同鄉新北市長侯友宜（中）及桃園市議會議長邱奕勝（右三）等多位議員、里長到場聲援。（萬美玲團隊提供）

    桃園市嘉義同鄉會為立委萬美玲（左三）舉辦「嘉義同鄉會反罷說明會」，邀請嘉義同鄉新北市長侯友宜（中）及桃園市議會議長邱奕勝（右三）等多位議員、里長到場聲援。（萬美玲團隊提供）

    2025/07/15 21:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕罷免投票倒數11天，桃園市嘉義同鄉會今（15）日於桃園區新埔市民活動中心，為立委萬美玲舉辦「嘉義同鄉會反罷說明會」，邀請嘉義同鄉新北市長侯友宜及桃園市議會議長邱奕勝等多位議員、里長到場聲援。侯友宜表示，萬美玲是嘉義的女兒，嘉義人最講情講義，請大家用「不同意罷免」5個字，每人打1通電話給50位親友，讓萬美玲留在立院，繼續為嘉義、為桃園服務。

    侯友宜表示，萬美玲在國會為桃園努力打拚，獲得桃園最高票、近12萬票當選，如今卻遭無差別罷免，「這樣的人要被罷免，真的是沒天良」，選舉只是一個過程，選輸應該有風度，「鴨霸、惡罷」是違背民主精神，是輸不起的翻桌行為。

    侯友宜強調，「40%的少數怎能罷免60%的多數？」這樣下去，不但會變成民主獨裁，更會浪費社會資源，他呼籲總統賴清德應有肚量包容不同聲音，與在野黨合作，尤其此刻南部風災災情尚未完全清理，政府更應專注救災，而非從事大罷免。

    侯友宜也提到，財政劃分法當初執政黨自己說要修，卻一再覆議拖延，修法是讓地方增加上百億的稅金推動建設，萬美玲是真正替基層發聲的人。

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