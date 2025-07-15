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    洪孟楷否認500元走路工開告 罷團回批：濫權、打壓公民

    罷團「新北一罷洪刻不容楷」來到林口，向民眾宣傳罷免藍委洪孟楷。（罷團提供）

    罷團「新北一罷洪刻不容楷」來到林口，向民眾宣傳罷免藍委洪孟楷。（罷團提供）

    2025/07/15 21:34

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市議員李宇翔今天（15日）爆料藍營為讓719「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元。對此，立委洪孟楷提告「新北一罷洪刻不容楷」。對此，罷團發言人Nick、時事評論員吳靜怡、林俊宏和李宇翔在戶外政論節目回批，洪孟楷濫權、造謠、打壓公民。

    洪孟楷指控罷團「造假連署書」，罷團發言人Nick對此痛批，所謂「重複簽名」是罷團為求保險，請第一階段提議人重簽，只是為了求保險，洪孟楷簡直「作賊喊捉賊」。

    吳靜怡指出，洪孟楷敢告手無寸鐵的罷免團體，卻不敢告新北市議員李宇翔，根本是「幹壞事的人指責人民是壞人」。她質疑洪孟楷曾要求台積電機密資料，包含內部財損報告，「他到底圖什麼心？」

    李宇翔指出，洪孟楷雖為「最高票立委」，卻在選區鮮少露面，反倒常見於電視。他掌握的Line對話紀錄顯示，洪孟楷疑似存在「參加活動後可領現金500元」的動員令。他批評，洪孟楷面對質疑時避重就輕，卻提告公民，其心態可議。

    林俊宏說，如今國民黨在朱立倫領導下，已與黃國昌及民眾黨徹底結合，形同成為中共的代言人。他強調，藍白陣營的作為，根本是「拆門拆鐵窗，讓強盜進來」將台灣推向危險邊緣，台灣絕對不能被併吞，呼籲選民下架不適任立委。

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