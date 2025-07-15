法國家戰略報告提台灣6次 外交部：篇幅比2022版更多

外交部指出，法國更新版國家戰略報告較2022年版本，以更多篇幅關切中國對台威脅。（資料照）

2025/07/15 21:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕法國政府14日發布更新版「國家戰略報告」（National Strategic Review 2025），其中6處提到台海及台灣，指出中國持續擴張軍力，透過武力及其他手段施壓台灣，造成區域局勢緊張且不穩定。對此，外交部指出，此版國家戰略報告較2022年版本，以更多篇幅關切中國對台威脅，我國將持續與法國及民主夥伴攜手，堅定維護台海及印太區域和平穩定。

外交部指出，法國國家戰略報告2022年版本曾提及中國軍事擴張威脅台海現狀，14日公布的更新版國家戰略報告共6處提及台海與台灣，指出中國持續擴張軍力，於台海周圍進行更高強度的軍演，並透過武力及其他手段施壓台灣，造成區域局勢緊張且不穩定，以更多篇幅關切中國對台威脅，以及表達法國對台灣及台海安全的關注。

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外交部也說，這是繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月10日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）在倫敦第37屆英法領袖峰會共同發表宣言，重申支持台海和平穩定的承諾後，法國再透過前述報告關切台海安全及台灣的重要性。

外交部指出，外交部長林佳龍對此報告表達高度歡迎及感謝；我國做為印太區域不可或缺的一員，將持續與法國及民主夥伴攜手守護自由民主，堅定維護台海及印太區域的和平穩定。

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