再爆行政不中立？罷團校園辦講座被卡 北市府卻准李彥秀辦宣講大會

港湖罷秀發言人李澤中6月21日以個人名義，發函詢問明湖國小借用視聽教室，舉辦民防講座。（李澤中提供）

2025/07/15 20:46

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免最後倒數，台北市府再爆行政不中立爭議，港湖罷秀發言人李澤中指出，自己在六月初以個人名義，發函詢問明湖國小是否願意借用視聽教室，舉辦民防議題講座，校方回函以違反《教育基本法》不讓他租借，豈料李彥秀7月13日卻能在明湖國中舉辦宣講大會；李澤中直言，北市府就是看人下菜碟，去選擇什麼樣的活動願意借，哪一些不願意借場地。

「港湖罷秀」今天召開記者會，希望在最後倒數10天加緊催出更多同意票。李澤中在會中控訴北市府再度行政不中立，自己原先預計在6月21日於明湖國小舉辦「生命、關係、言說-用猶太思維破解統戰手法」講座，希望建立公民對統戰與認知作戰的認知能力與應對技巧，豈料遭到校方以《教育基本法》第六條、《公務人員行政中立法》第九條以及《台北市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法》第六條等規定，拒絕出借，豈料7月13日明湖國中卻開放李彥秀舉辦「反惡罷、挺優秀」港湖團結誓師大會，會中還邀請到立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等大咖助講。

請繼續往下閱讀...

李澤中受訪時痛批，自己以個人名義申請租借教室，並非以政黨，或是任何團體的名義去申請，收到的回覆根本是「模糊仗」，因為《教育基本法》的針對對象是教育從業人員，或是教學學校的行政人員，而非公民朋友，而校方卻用該法回絕民眾申請，而《公務人員行政中立法》也是相同道理，自己作為公民團體或是借用人，也非公務員，並不受到約束，「他們其實就是看主題去選擇，什麼樣的活動他們願意借、什麼不願借，我們也沒有違反他們的借用標準。」

對此，教育局表示，依據臺北市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法，由本市各級學校依法審核並准駁校內開放場地相關事宜，不因申請單位而有不同標準，個別學校考量場地申請結果尚需瞭解個案場地申請使用期間的狀況，不宜直接以結果推論。教育局也重申教育中立原則，並強調相關校園場地開放皆依法審查及處理，以維護校園秩序與安全。

教育局人士則指出，上次中正高中大禮堂沒借罷綠團體、這次明湖國小沒借罷藍的，都是源於同樣管理辦法，由學校考量判斷。

李彥秀反惡罷誓師大會。（資料照，記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法