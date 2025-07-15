看不下去了！葉元之霸凌已故助理對話曝光 胡采蘋：該被降職降薪的是他

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/07/15 23:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之已故助理方旭的遺孀馮昭，15日週刊曝光丈夫生前遭葉元之言語霸凌的對話內容，引發外界熱議；葉元之隨後發出4點說明，反駁指控。對此，財經網紅胡采蘋直言，葉元之的回應恐怕是避重就輕，「看完葉元之的回應我覺得，應該被降職降薪的人就是他本人，請板橋區選民站出來成全降職葉元之！」

胡采蘋今天針對葉元之在臉書的回應發文提出自己的看法，「今天葉元之出來回應，說方姓助理是自己請辭，他沒有惡意解僱，而且我看到很多人在洗地，說是方姓助理能力不足，質詢稿不能用，所以才被辭退。葉元之的回應恐怕是避重就輕，但方姓助理已經不能說話了，我可整理幾個重點。」

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「第一，方姓助理有沒有被無預警降職降薪？今天鏡週刊最重要的一個內容，就是方妻說，方姓助理月薪7萬元，但是她刷存摺發現一月只進帳7千多元，她問了勞動局，對方才告知，方姓助理一月份被降職降薪，月薪從7萬元降到2萬9。這是一個政治幕僚30年經驗的資深工作者欸，一個月2萬9？請問葉元之到底有沒有把人家降職降薪？」

她接著說：「第二，葉元之有沒有職場霸凌？方君1月1日被降職降薪後提出離職，在line中說明自己幫不上委員的忙，也有幾個大檢查要做，要花時間看診。葉元之今日的回應是他沒有准辭，方君說做到葉元之找到人為止。方君在1月9日下午15:43告訴葉元之，自己腰痛，要去醫院拿藥，丟了一段質詢稿出來，葉元之直到18:37直接回應：『這你昨天不是寫過了，不要每天都在應付我好嗎，可否在會期結束前寫幾條獨家出來，讓我看看你的功力。』這段明顯跟葉元之今天講的『方姓助理說做到他找到人為止』有很大差距，立委會期結束是5月底欸，這是做到你找到人？」

「而方姓助理已經兩次表示身體健康有問題，葉元之是劈頭就罵，完全不關心對方腰痛、要去醫院拿藥，而且截圖裡面還經常有晚上9點、10點的工作任務。方君甚至在葉元之宣稱主動請辭的1月10日中午交了一個法案類的文件，也就是在腰痛去醫院的隔天。對方已經表明有健康問題，還被降職降薪了，請問這在葉元之看起來都沒有職場霸凌問題嗎？」

胡采蘋繼續說道：「第三，方姓助理的能力是不是很差？葉元之今天說方姓助理質詢稿不行，因此請辭，後續也有很多人說方姓助理能力很差，質詢稿完全不能用，那方姓助理能力如何呢？在今天各方丟出的所有line截圖裡，牽涉到工作的有幾項，其中一項是方姓助理接到陳情，講勞動署職場霸凌的問題，而當時正是分署長謝宜容霸凌下屬，導致科長輕生的事件，最後甚至勞動部長都換人了。」

「方姓助理當時建議葉元之處理勞動署霸凌案，基本上就是大順風球，很容易得分，但葉元之對他挑三揀四。還有一個截圖，是葉元之要求方姓助理針對憲法法庭大法官釋憲的內容提出批評，嫌棄方助理沒能提出有效的批評。這點我覺得非常瞎，大法官釋憲就是我國司法體系對憲法爭議的最終決定，要提出什麼有效有力的批評，人家大法官一輩子都泡在憲法裡面，你本來就很難提出憲法學理層次的反擊。而且釋憲案經常附有不同意判決的意見書，或是同意判決但不同意理由的意見書，釋憲案真的都會做出非常充分的辯論，然後你要助理有效有力的批評大法官，你是要？」

胡采蘋吐槽，「葉元之是教育及文化委員會的立委，在我看來這就是主管nonsense的任務要求，既不是你的委員會職責事務，叫助理去對抗大法官也是莫名其妙的要求，我就不會要求我研究員明天去打籃球打贏LBJ、打棒球打贏大谷翔平，這種主管命令真的合理嗎？然後葉元之說，方助理的太太沒有在辦公室上班，如何知道真實情況。我想任何被霸凌的人都會跟家人吐苦水的吧。」

最後她直言，「總而言之，看完葉元之的回應我覺得應該被降職降薪的人就是他本人，請板橋區選民站出來成全降職葉元之。還有請那些洗地的人不要再侮辱死者了，人家是30年幕僚，不會寫質詢稿如何做30年？你們講這種話自己要知道有報應。我也不知道自己為什麼要寫這麼多，明明我是要罷免徐巧芯的，我媽說做人要不欺鬼神，方助理生前被霸凌，死後還要受侮辱，這實在看不下去。」

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