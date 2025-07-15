決戰中台灣！「51戰隊」前進中6選區 街頭喊話下架羅廷瑋

民進黨立院黨團組「51戰隊」前進中六選區，喊話「下架羅廷瑋、台中回正軌」。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/15 20:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數，立法院民進黨團組成的「51戰隊」，今由幹事長吳思瑤領軍前進台中，與「台中隊」隊長、立委何欣純合體，前進立委第6選區並站上路口，向下班人流車潮喊話投同意罷免票；吳思瑤說，不光要罷免國民黨不適任的立委羅廷瑋，讓台中回正軌，更要向國民黨、民眾黨為首，人在台灣、心不在台灣的「中國代理人」，展現台灣人的民主意志。

吳思瑤與立委黃秀芳、陳素月、徐富癸等今下班時間趕抵中6選區助陣，與何欣純及在地市議員江肇國及前議員邱素貞、議員陳雅惠服務團隊、議員鄭功進辦公室主任鄭紹頡與議員黃守達服務團隊等，陪「敲羅行動」志工，站上街頭向往來民眾喊話，不少支持者搖下車窗比讚表達支持，也有路過民眾特地與何欣純握手肯定。

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吳思瑤說，公民以辦嘉年華的心情推動這場大罷免行動，也是民主典範的台灣展現公民深化重要里程碑，台中尤佔重要意義，因為台中市國民黨立委不適任，讓台中人失望，「51戰隊」到中6區跟公民同行，盼眾志成城罷掉不適任的羅廷瑋。

吳思瑤說，這場罷免行動不只要罷免個別不適任立委，更要向國民黨、民眾黨為首、人在台灣卻心不在台灣，選舉騙票，選後就往中國靠的「中國代理人」，展現台灣人的民主自由意志，台中在大罷免行動中非常重要，大罷免投票倒數10天，盼台中人加油。

包括黃秀芳與徐富癸也說，這屆立委中藍白立委違法亂紀、毀傷台灣民主自由，應被全民唾棄，籲民眾最後倒數10天不能掉以輕心，務必要站出來投一下關鍵的同意罷免票，捍衛台灣民主。

何欣純則強調，罷免不是仇恨，是愛台灣的行動，盼民眾用愛支持罷免，下架不適任的中六選區立委羅廷瑋，讓台中回正軌，大罷免大成功。

民進黨51戰隊路口宣傳同意罷免。（記者蘇孟娟攝）

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