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    李鴻源質疑政府丹娜絲颱風應變不足 內政部發新聞稿委婉反駁

    前內政部長李鴻源。（資料照）

    前內政部長李鴻源。（資料照）

    2025/07/15 20:12

    〔記者李文馨／台北報導〕前內政部長李鴻源質疑政府颱風應變不足，內政部今天表示，丹娜絲颱風是百年來颱風首次在嘉義登陸，李前部長在任時亦無遭遇此強風案例，且15年來我國災防體系面對災難時的資訊傳遞更為快速、完整，盼李前部長與歷任內政部長們可以支持災防體系，並協助說服在野黨支持相關計畫預算。

    內政部今晚透過新聞稿表示，內政部的防災救災體系制度及措施仰賴長年累積，具延續性，李前部長任內的同仁目前也仍有許多在部內服務，兢兢業業，經過多年來的努力，我國災防體系持續提升進步，並沒有崩壞；並提到，相較李前部長在內政部服務時期，15年來我國災防體系面對災難時的資訊傳遞更為快速、完整。

    以丹娜絲颱風為例，7月6日，中央災害應變中心便與6個地方政府災害應變中心連線，確認應災需求；7月8日，當颱風出海卻仍持續造成大量降雨時，中央當日便與地方完成盤點確認支援的機具與人力，這些都不是一朝一夕所能及，是所有公務同仁戮力合作，經年累月建立的成果。

    內政部也說，丹娜絲颱風是百年來颱風首次在嘉義登陸，李前部長在任時亦無遭遇此強風案例。然而近20年來，台灣社會因風災、水災的災損仍被有效控制，這顯示政府透過各項計畫投入治水，嘗試減緩氣候造成淹水衝擊的努力已看見成效。

    內政部表示，本次颱風內政部第一時間即會同各部會支援地方搶災，截至7月14日止，投入救災人力已逾6911人次，並調派抓斗車、吊車、怪手等工程機具進駐災區。行政院也同步啟動災後復建機制，函請地方政府提報災後搶修及復建經費，中央將加速審認與現地會勘，協助民眾早日重建家園。

    內政部強調，為了因應氣候變遷造成的自然災害，以及地緣政治風險，內政部期盼災防體系能夠持續獲得更多資源挹注，以便全方位的打造防災韌性，希望李前部長與歷任內政部長們可以支持這樣的方向，也能協助說服在野黨支持相關計畫預算。

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