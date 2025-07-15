丹娜絲重創台南！ 林俊憲偕立委、議員宣布 募集600萬賑災

民進黨多位民代今天攜手召開記者會，說明目前救災的進度與狀況，立委林俊憲也代表宣布，將募集600萬捐給風災專戶。（記者王姝琇攝）

2025/07/15 20:03

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨多位民代今天攜手召開記者會，除說明目前救災的進度與狀況，立委林俊憲也代表宣布，將募集600萬捐給風災專戶，希望幫助災區早日恢復正常生活。

立委林俊憲、郭國文、賴惠員、林宜瑾，以及台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展、市議員蔡筱薇、林依婷、周嘉韋、郭鴻儀、沈震東、黃肇輝、陳秋宏、沈家鳳、蔡麗青、李啟維、朱正軒、李宗翰、王宣貿、蔡蘇秋金、謝舒凡、余柷青、鄭佳欣、楊中成、黃麗招、邱昭勝、李宗霖、施余興旺等人於今日齊聚召開記者會。

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林俊憲表示，丹娜絲颱風重創台南，綠營民代第一時間提供人力與物力的支援，接下來將面臨重建階段，需要各界資源協助。今早他已向卓榮泰院長反映，可望擬訂風災最高金額的協助方案。但救災仍需要公部門與民間力量一起協助，因此他與3位立委偕同台南市議會民進黨團，募集600萬元來進行賑災，希望達到拋磚引玉的效果。

林俊憲也分享讓他感動的溫暖故事，當他在受災嚴重的七股西寮時，看到有人煮熱食給受災民眾，一問之下才知道他們是來自楠西的地震災區，因為地震時接收到來自各界的幫助，因此這次也自願到風災災區來幫忙。另外，許多綠營民代團隊的成員都是受災戶，但各個都還是回歸團隊，優先協助其他災民，讓人感受到台灣人的團結。

郭國文指出，自己透過尋找企業幫忙，也媒合了工程車來協助災民清理家園，得到非常好的效果。深知接下來重建會是更艱困的挑戰，因此希望透過民代的力量，先募集600萬來協助災民，希望能夠引起民間更多人響應。

賴惠員表示，自己的選區可說是重災區中的重災區，不少災民都需要協助，很感謝林俊憲委員的號召，也謝謝提供物資、前來協助的社會善心人士。另外，當地農會、區公所等也協助傳送很多物資，後續還需要很多資源，也需要大家的幫助。

民進黨多位民代今天攜手召開記者會，說明目前救災的進度與狀況，立委林俊憲也代表宣布，將募集600萬捐給風災專戶。（記者王姝琇攝）

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