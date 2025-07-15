尬爆！傅崐萁掃街反罷裝熟搭民眾肩膀 大叔當場無情甩開

傅崐萁15日被拍到掃街時裝熟搭民眾肩膀，結果被無情甩開。（圖翻攝自臉書粉專「打馬悍將粉絲團」）

2025/07/15 20:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委罷免案將於本月26日舉行投票，視為掀起大罷免浪潮的「首惡」傅崐萁近來積極回防花蓮出席大小活動，呼籲反罷免，但各種惹人嫌的影片流出引發外界熱議，傅崐萁今天（15日）又被拍到掃街時裝熟搭民眾肩膀，結果被無情甩開，超尷尬影片曝光讓引來大批網友嘲諷！

傅崐萁今天和妻子、花蓮縣長徐榛蔚到花蓮復興市長掃街宣傳不同意罷免。臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今晚PO出一段影片，可以看到傅崐萁掃街時走到一名正在排骨酥攤位前買東西的民眾身後，裝熟伸手搭肩，結果該位民眾回頭看到是傅崐萁時，馬上把傅崐萁的手甩開，讓傅崐萁只能尷尬離去。

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影片也顯示，身穿「不同意罷免」藍色背心的反罷團隊拿著大聲公喊話「7月26投下不同意罷免」，不料民眾們順勢大喊壓過團隊的聲音，反罷口號硬是變成「7月26，罷免傅崐萁！」

大批網友看到此情此景紛紛嘲諷，「第一次看花蓮王這麼緊張ㄟ」、「那大叔一定嚇一大跳，林北買個排骨酥而已，怎麼會卡到這麼大一個髒東西」、「阿伯的反應我直接讚爆」、「好沒禮貌的舉動，只能說甩的好」、「隨意搭肩，人家跟你很熟嗎？」、「他大概沒想到自己也會有這一天吧」、「花蓮皇帝現在已經不起作用了？」、「今日精選」、「想裝熟喔，好丟臉」、「自討沒趣，想要搭訕取暖卻得到反感，可悲啊！」

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