公職最後1天不懈怠 左鎮區長余基吉行程仍滿檔

左鎮區長余基吉（前排中）公務生涯最後上班日，仍持續下鄉視察、關心轄內大小朋友，並與鄉親父老們道別。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/15 19:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被地方以「積極兄」稱之的台南左鎮區長余基吉，明起屆齡退休，今天是36年公務生涯最後上班日，依然展現活力，視察行程滿檔，勘查河岸、山坡，也巡訪關懷據點，與父老們話家常，向鄉親感性道別。

余基吉的公務人員生涯開啟於戶政單位，又到環保、文化等局處服務，最後階段轉任山上、左鎮區長，7月16日正式退休。

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今（15日）是余基吉公務生涯的最後1天，他仍準時上班，由於一早左鎮出現強降雨，他立刻前往轄內山區聚落，視察產業道路有無邊坡落石，準備調動機具清理。接著到菜寮溪沿岸了解水位狀況，了解會不會溢淹橋梁，影響通行，現場勘查、掌握，以利後續因應。

中午之前雨勢暫歇，地勢低窪聚落的積淹水危機解除，余基吉轉為走訪各社區關懷據點，與長輩們互動，公務生涯最後1天，仍然很積極，用心做好區長份內工作。

左鎮圖書館今天在榮和里關懷據點舉辦多元閱讀推廣活動，邀請專業師資指導樂齡長輩烘焙巧克力豆酥餅，余基吉也到場共學。中午，有推動社區共餐的榮和關懷據點，端出美味菜色，里長胡添丁邀請忙完視察行程的余基吉一起享用，眾人為他餞行，場面溫馨。

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