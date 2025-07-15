卓揆怒批藍白普發1萬違憲違法 國民黨：停止耍賴 依法辦理

國民黨立委許宇甄表示，立法院已通過還稅於民特別條例就該依法辦理，立即編列預算。（圖由國民黨提供）

2025/07/15 19:31

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今重砲猛轟立院藍白強行通過普發1萬元是違憲違法，強調歲計賸餘僅剩300多億元，遠不到普發所需2300多億元。對此，國民黨組發會主委、立委許宇甄反批，1萬元是人民要的救命錢，不是要給綠營權貴酬庸大禮包。許宇甄呼籲，請立即停止耍賴行為，立法院已通過還稅於民特別條例，就該依法辦理，立即編列預算，在10月31日前如期發放。

許宇甄說，卓榮泰根本不懂預算、無視民間疾苦。政府早已編列購買無人機、冷鏈設備等國安、農業用途的預算，超徵稅收還錢於民的發現金方案，根本與這些錢不衝突。人民要的這1萬元，不是什麼奢侈性補貼，而是買便當、交電費、繳孩子補習費、添購生活必需品的救命錢，是底層家庭撐過通膨壓力的關鍵資源。「政府把超徵的錢拿來給人民救急救苦，絕對比發給特定權貴圖利來得有價值！」

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許宇甄直指，蔡英文政府過去發三倍券、五倍券、6000元現金時，民進黨全黨歡欣鼓舞，說「好領、好用、好刺激、最溫暖」。如今換了賴清德當總統、卓榮泰上台，怎麼立刻翻臉不認帳？還抹黑發現金1萬元是浪費，對經濟無幫助？過去的數據顯示，普發現金確實提升消費信心、活絡內需，提升經濟成長。

許宇甄批評，民進黨對發現金促進消費、保障人民不是不懂，而是他們現在根本不想發錢，他們只想把錢緊緊抓在手裡，拿去補貼綠電利益、酬庸綠友友，讓權貴們繼續吃香喝辣，個個吃到腦滿腸肥。

許宇甄質疑，到底是人民的1萬元比較重要，還是你們圖利自己人搭商務艙、住五星級酒店、吃米其林三星餐廳更值得花錢？難道非得把雲豹變成黃金豹、鑽石豹，民進黨才覺得「有貢獻」？還是補貼綠友友就是投資未來，發現金給人民就是浪費？這種厚此薄彼的傲慢心態，令人感到可恥！

許宇甄再批，人民不是民進黨政府的提款機，政府的錢也不是你們的私房金庫。賴清德與卓榮泰，請你們記住，莫忘世上苦人多！你們高高在上，卻對基層民眾的辛酸冷嘲熱諷，這樣的執政心態，才是真正的民怨來源。

許宇甄強調，台灣許多底層人民仰賴兼差、外送、打零工維生，這筆1萬元對他們而言不是小錢，而是喘息的空間、生存的希望。卓榮泰若還有一絲良知，就請別再把政治算計放在人民之前。

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