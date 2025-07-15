發現金1萬買冰箱無助國家發展 許宇甄：卓榮泰不懂民間疾苦

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/07/15 19:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今稱，民眾可能把錢拿去買冰箱或遙控飛機，無助國家發展。國民黨立委許宇甄批評卓無視民間疾苦，發現金1萬元是人民要的是救命錢，不是要給綠營權貴酬庸大禮包。

許宇甄批，行政院長卓榮泰根本不懂預算、無視民間疾苦。政府早已編列購買無人機、冷鏈設備等國安、農業用途的預算，超徵稅收還錢於民的發現金方案，根本與這些錢不衝突。政府把超徵的錢拿來給人民救急救苦，絕對比發給特定權貴圖利來得有價值。

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許宇甄直指，蔡英文政府過去發三倍券、五倍券、6000元現金時，民進黨全黨歡欣鼓舞，說什麼「好領、好用、好刺激、最溫暖」。如今換了賴清德當總統、卓榮泰上台，怎麼立刻翻臉不認帳？還抹黑發現金1萬元是浪費，對經濟無幫助？

許宇甄指出，過去的數據顯示，普發現金確實提升消費信心、活絡內需，提升經濟成長。但民進黨現在根本不想發錢，他們只想把錢緊緊抓在手裡，拿去補貼綠電利益、酬庸綠友友，讓權貴們繼續吃香喝辣，個個吃到腦滿腸肥。

許宇甄批評，人民不是民進黨政府的提款機，政府的錢也不是你們的私房金庫。請賴清德與卓榮泰記住，莫忘世上苦人多，你們高高在上，卻對基層民眾的辛酸冷嘲熱諷，這樣的執政心態，才是真正的民怨來源。

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