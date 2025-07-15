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    首頁　>　政治

    想想台積電股價 外送員憂財富縮水挺大罷免

    蘇晟瑋說，會支持大罷免就是顧及收入問題。（記者劉人瑋攝）

    蘇晟瑋說，會支持大罷免就是顧及收入問題。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/15 19:36

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東罷團「挫賓行動小組」有位Uber外送員蘇晟瑋，原本在北部從事醫療險業務，為了照顧長輩回家，由於以往工作訓練讓他變得更務實，對政治就算關心也不熱衷。他說，當藍委洪孟楷要求經濟部公佈台積電資訊、立委擴權恐危及產業「我的台積電因此大跌，台灣若受中共統治經濟絕對更慘，都侵犯到自己領域、財富縮水，怎可不抵抗到底？」

    自從離開北部的保險公司，蘇晟瑋因不想被公司制度制約才從事外送員工作，為了有穩定的業外收入，將許多存款投入股市及ETF，除可支援生活所需，也能減輕照顧長輩的壓力。他說，去年6月傳出國民黨立委洪孟楷索取台積電資料，「他不開口還沒事，消息傳出來市場震盪，就是怕台積電有任何消息被藍委流到中國去」。

    蘇晟瑋說，藍委提的擴權法案，甚至可以叫平民百姓前來開會、罰站，不到即罰款，連申訴機會都沒有，「包括他們造成股價動盪，這些都已經影響到私人領域」，藍委打算以立法權侵害一般民眾權益，也危害司法、行政、考試等權，如果不罷免他們，這樣光怪陸離的事就會不斷發生。

    蘇晟瑋說，自己支持大罷免當然也有為了國家、人民的原因，也因藍委砍國防預算、削減國力至與中國武力差距更大而不滿，他也是一般百姓需要過日子，才會「想到投資比最大的台積電要被惡搞、影響生計」更加不滿。他說，當第一、二階段連署時，大家以「工作忙」為理由，「這沒關係，但不出來贊成罷免投票，中國就會漸漸接手台灣，以後也不用忙了」。

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