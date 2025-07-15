城鎮韌性全民防衛動員演習 卓榮泰：喚起及深化全民防衛意識

行政院長卓榮泰到梧棲國小了解戰時大量傷患醫療急救的演練過程。（記者廖耀東攝）

2025/07/15 19:18

〔記者歐素美／台中報導〕行政院長卓榮泰出席台中城鎮韌性全民防衛動員演習，到梧棲國小了解戰時大量傷患醫療急救站、收容救濟站開設及心理作戰等情形，他肯定12000名志工演練過程逼真，強調演練的重點是喚起及深化全民的防衛意識。

卓榮泰表示，國家的責任就是我們要善盡所有的方法及力量，讓中華民國的每一個人都不會受到挑戰的傷害，我們很難抗拒天災，但是我們要有信心及準備，當天災、衝突及挑戰來的時候，我們有準備更安全，才能善盡政府保障國人安全的責任。

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卓榮泰指出，台灣海峽情勢及國際情勢瞬息萬變，我們身處地緣政治的第一道防線，很難置身國際各種變化之外，我們又是全世界安全穩定的重要地帶角色，我們要從自立自強開始，把自己裝備得很安全，演習得更有經驗，身負重責大任的每位公務人員及國軍弟兄及志工朋友，當有事件發生時知道要站在哪個崗位接受國家的使命去保護我們的國人，這就是演練中最應呈現出來的精神。

卓榮泰說，這次演習是結合過去民安、萬安及國防部的漢光演習，第一次做這樣大規模的、真實性的、沒有劇本，用各種發狀況來考驗大家的應變能力，總統在總統府成立全社會防衛韌性委員會，行政院也在院內成立全社會防衛韌性工作小組，過去一年以來積極透過各種會議及討論等，希望呈現今天具體演練的過程，謝謝12000名志工達成這樣的成績，演練的目的在於擴大民力的訓練及應用。

台中市長盧秀燕則表示，這是國家第一次新式的演習，城鎮韌性，全民動員，因為地緣政治的關係，台灣可能面臨戰爭的風險，加上極端氣候，我們也可能會有很多的災變，中央地方及民眾如何做好超前布署，結合公私力量加強演習，戰爭或災害生時才能守護家園保護人民。不恃敵之不來，恃有以待之，大家平常做好萬全準備，以備不時之需，希望天佑台灣、天佑台中，所有的準備都是備而不用。

行政院長卓榮泰到梧棲國小視察戰時物資發放的演練情形。（記者廖耀東攝）

梧棲中正社區中心狀況劇，民眾抗議及搶物資。（記者廖耀東攝）

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