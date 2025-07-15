羞辱已故助理對話曝光！葉元之4點反駁：方太太所言非事實

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/07/15 19:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之的已故助理方旭遺孀馮昭今天（15日）向週刊曝光丈夫生前遭葉元之言語霸凌的對話內容，引發外界關注。對此，葉元之今傍晚丟出3張聊天室截圖，反駁方旭遺孀指控，還稱「這場悲劇不應成為政治攻防的燃料，大眾勿隨不實的指控起舞。」

今年3月份政治評論員吳崑玉引述馮昭指控，踢爆葉元之職場霸凌助理方旭，葉元之不僅出現言語羞辱、不尊重對待等行為，讓方男疑壓力過大，今年1月方旭因為身體出狀況向辦公室請假，葉元之還以會期末最忙為由拒絕，甚至嗆「你今天不來就不用來了」，後來更直接辭退方旭，將其踢出所有群組。後續方旭病重住院，期間葉元之不聞不問，連方旭病逝的消息，也是在吳崑玉爆出這件事後他才去問靈堂位置，挨批「連做人都不會」。

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而今馮昭向週刊曝光葉元之過去羞辱方旭的對話內容，方旭身為在立院有多年工作經驗的資深立委助理，被葉元之在群組中公開指責「不用心寫質詢稿」、「寫的超爛的」、「每天都在應付我」等，馮昭控訴亡夫被葉元之精神虐待，對方甚至曾冷血地說「辭職就不用請假」，亡夫在病榻前都還不知道自己已經被開除。

對此，葉元之今傍晚6點在臉書回應馮昭指控，並丟出3張自己與方旭的對話截圖，證明自己並非「惡意辭退」方旭。葉元之表示，「二月前助理過世，有關家屬指控，很多不是事實，我一直以來都選擇尊重與承受，因為不願在逝者已矣的此刻，再去揭開任何可能造成二次傷害的細節。然而，一再的政治化抹黑，已嚴重扭曲事實，並對本人名譽造成重創，我在此被迫澄清，以正視聽。」

以下為葉元之4點說明：

一、絕無不當辭退！

方旭先生於1月1日主動請辭，1月10日完成離職手續，何來13日惡意解雇？

家屬指控本人惡意辭退方先生，這完全是子虛烏有。事實是，方先生多次萌生辭意，甚至在1月1日因工作因素傳訊息向本人請辭，隔日即沒來上班，後來是我們辦公室同仁主動聯繫他，請他回來辦公室溝通，他才對我表示「真的不想做了」，並提出「做到找到人為止」。最終，方先生於1月10日再次提出離職，本人予以同意，並由他親自簽署離職文件，完成一切手續。辦公室內所有同仁都在場見證。

試問，一個1月1日就請辭、1月2日就不來上班、1月10日已辦妥離職手續的同仁，怎麼可能等到1月13日「才知道自己被辭退」？而且我也從未說過「你請辭就不用請假」。這種說法完全違背常理與邏輯。若我真要惡意辭退，何不在1月2日他未上班時就順勢同意？

二、所謂「言語羞辱」絕非事實，純屬可受公評的工作內容討論。

報導中斷章取義的截圖，實則全為工作上的溝通。例如，週刊指控本人羞辱他「只認識兩個記者嗎？」這句話的背景是，新聞稿發布理應是全面性的，要發給多數記者，但他僅發給了兩位記者。我提醒他應將新聞稿發給更多的記者，這是對工作方法與態度的基本要求與討論。

三、從未拒絕病假申請，方先生腰痛請假皆准許，有對話紀錄為證。

家屬從最初指控「躺在病床上請假被我拒絕」，到現在改口，但事實只有一個：我從未不准任何同仁的病假，事實上我們辦公室的請假相當順暢，去年也曾有同仁請長假去北歐遊玩。

今天我已出示對話截圖，例如去年10月11日與10月24日，方先生表示腰痛需要請假，我皆回覆「好的」予以批准，其他沒有回覆，是因為我並沒有不准許，方先生可以直接離開辦公室去看病。

四、退保是依法執行，與請病假無關。

家屬稱「請病假就被退保」，這並非事實。方先生是「主動辭職」，依《勞保條例》，雇主必須於員工「離職當日」辦理退保。我們依法在1月10日他離職當天退保，若不辦理立即違法。將合法的離職程序，扭曲為因病假而退保，是惡意誤導。

葉元之接著說：「從頭到尾，我們只知道他有腰痛的困擾，某次我問他還好嗎？他本人在對話中表示『沒那麼嚴重』。最後，關於薪資調整，也是方先生因自認未能完成法案助理的核心工作（法案、質詢稿、預算），不希望影響辦公室運作，希望我另聘他人，於去年11月主動提出『減薪』、『做到辦公室找到新人為止』。後來我因考量他12月減薪會影響年終獎金計算，等到隔年1月才進行契約調整，如今卻被扭曲成惡意減薪。」

「方太太並非在我們辦公室工作，她所知的許多情況，恐是片面或轉述而來，與辦公室發生的真實狀況有極大落差。我們曾數次希望能與家屬溝通說明，甚至本人親赴靈堂兩次，皆未能見到，後續透過共同友人聯繫，亦被堅決拒絕。」

最後葉元之表示，「我能理解家屬需要情緒的出口，過去半年，我寧願自己承受「慣老闆」的罵名，也不願多談方先生在職時的工作細節，就是為了對逝者的尊重。但如今，這份善意卻在罷免前夕被泛政治化，逼得我們不得不揭示真相。這場悲劇不應成為政治攻防的燃料。懇請大眾回歸理性思考，勿隨不實的指控起舞。」

葉元之丟出自己與方旭的對話截圖，證明自己並非「惡意辭退」方旭。（圖翻攝自葉元之臉書）

葉元之丟出自己與方旭的對話截圖，證明自己並非「惡意辭退」方旭。（圖翻攝自葉元之臉書）

葉元之丟出自己與方旭的對話截圖，證明自己並非「惡意辭退」方旭。（圖翻攝自葉元之臉書）

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