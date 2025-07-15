夢裡仍被押！應曉薇庭上氣虛誦經恍惚稱：不知道我是誰

前台北市長柯文哲（左）、國民黨台北市議員應曉薇（右）。資料照）

2025/07/15 19:41

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今續審京華城圖利案，議員應曉薇在延押庭上神情憔悴，氣若游絲地自述被延押、又突遭抗告的夢魘，一度精神恍惚稱「不知道現在我是誰」；庭訊尾聲，應曉薇感慨引用《六祖壇經》，「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃？」只盼母親平安無恙。

委任律師吳佳蓉指，應曉薇患有嚴重貧血，近期不僅暴瘦，還伴隨精神渙散，甚至出現昏眩情況，在看守所還跌倒了兩次，這些皆有紀錄佐證。基於應仍有百歲老母親，且以議員身分經營地方多年，不可能放棄累積已久的政治成績，亦無逃亡可能；另先前已由家屬籌借3000萬元交保，須付高額利息，若再交保須再借錢，人保並非易事。

請繼續往下閱讀...

審判長詢問應曉薇，是否有話要說？只見應臉色慘白、氣虛無力地表示，今天庭訊看到李文宗完全嚇一跳，還以為李早已回家。她分享最近做的一場夢，夢裡的場景、人物儼然身處延押庭，法官准所有被告停止羈押，但才短短2小時，自己卻驚見新聞快訊指「檢察官提出抗告」。

「我不知道現在『我是誰』⋯」，應曉薇緩緩陳述，過去以議員的身分在地服務，為京華城服務對她來說是驕傲，十年後卻成為弊案，心中十分惶恐，但如今依然感謝沈慶京屢次的捐款幫助了很多人。

期間，應曉薇更引用《六祖壇經》經典語錄，「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃？」她也坦言，自己如今什麼也不想再說，只盼母親能夠平安健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法