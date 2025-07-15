京華城案22度訊問 李文宗拚交保：小蝦米對抗大鯨魚

李文宗說，檢方現已掌握相關金流資料，他也承認是木可公司負責人，牽涉朱亞虎部分已完成作證，強調無串證、滅證之虞，質疑檢方仍以此為由反對交保，根本不合邏輯。（資料照）

2025/07/15 18:21

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今持續審理京華城弊案，前柯文哲市長室主任李文宗控訴檢方僅憑朱亞虎的簡訊即臆測他涉案，為此偵訊已多達22次。李文宗批評，檢方忽略被告基本權益，一再將案情導向柯文哲，直言自己「只是小蝦米對抗大鯨魚」；如今金流資料掌握在檢方手上、證人也已作證完畢，他亦未有串滅證之虞，盼法院裁定交保。

李文宗指出，自2019年離開北市府、轉任北捷後，未再參與市政重大工程決策，對京華城容積率案全無所悉，卻遭檢方根據朱亞虎簡訊推論他涉收賄，前後歷經22次偵訊，案情更屢屢指向前市長柯文哲。

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李文宗說，檢方現已掌握相關金流資料，他也承認是木可公司負責人，牽涉朱亞虎部分已完成作證，強調無串證、滅證之虞，質疑檢方仍以此為由反對交保，根本不合邏輯。他感嘆，從去年8月至今一人應戰，如今僅與律師並肩，毫無影響力，更不可能干擾證人，「我就像一隻小蝦米，對抗檢察官這隻大鯨魚。」

李文宗反問，檢方偵辦是否從頭到尾都客觀公正？他表示，每次聲請交保均被駁回，理由都是他具影響力，而他年紀已大、記憶力衰退，連答辯內容是否記得清楚都成疑，呼籲檢方勿再先入為主，剝奪被告應有權益。

李文宗委任律師則表示，先前2000萬元交保金是向他人借貸而來，如今能提出的現金上限為500萬元；至於人保部分，目前尚無合適人選，但若法院裁定須有人保，將再設法聯繫。

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