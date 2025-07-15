力挺雙和罷免車掃 鍾佳濱：濫刪預算影響屏東農民

雙和罷團發起車隊掃街，立委鍾佳濱（右）也特地從屏東北上力挺雙和罷團，與新北市議員許昭興（左）一同向民眾宣傳「7月26日票投同意罷免」。（記者陳奕劭攝）

2025/07/15 18:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日只剩11天，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（15日）發起車掃。鍾佳濱強調，立委掌管全國事務，若這些立委繼續濫刪預算，屏東農民就會受苦，這也是他一定要站出來的主因。

雙和罷團今天發起車隊掃街，立委鍾佳濱也特地從屏東北上力挺雙和罷團，與新北市議員許昭興一同向民眾宣傳「7月26日票投同意罷免」。

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鍾佳濱表示，罷免團體和公民團體已經主動站上第一線，他們前往支援義不容辭，雖然罷免與選舉不太一樣，但有些活動宣傳方式與選舉相似，有些部分他們累積不少經驗，可以提供協助，比如自己相當熟悉宣傳車掃。

關於車掃秘訣，鍾佳濱指出，宣傳車是選舉常用的工具，會在路上邊行駛邊播送訊息，引起市民的注意，讓大家了解訴求。相比宣傳車放錄音帶，如果民眾看見車上有人，就能更吸引目光。而若車上有人跟民眾打招呼、隨機互動，效果會更好。

藍營批評南部民代北上協助罷免，卻不專心救災，鍾佳濱回應，他剛剛才從屏東勘災回來北上，不能因為只看見做了某件事，就批評沒做另一件事。他之所以支援罷免，是認為這行動相當重要。

他以屏東災損為例指出，地方農業已經受到相當大的損失，若這些立委繼續濫刪預算，屏東鄉親就會繼續受苦。立委掌管全國事務，他們濫刪預算，影響屏東鄉親的福利，這也是一定要站出來的原因。

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