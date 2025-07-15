懸缺3個多月 陳靜芳接任桃市府觀旅局長

桃園市府15日宣布，觀旅局長由經濟發展局副局長陳靜芳接任，並自16日起生效。（桃市府提供）

2025/07/15 18:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕懸缺3個多月的桃市府觀旅局局長一職，桃市府今（15）日宣布，將由現任經濟發展局副局長陳靜芳接任，並自明日起生效。

新聞處長羅楚東表示，陳靜芳為資深公務人員，擁有23年公職歷練，橫跨教育、觀光、產業與公私協力等領域，歷練完整、專業穩健，市長張善政期許她能發揮創意與執行力，在既有基礎上持續提升桃園觀光動能與城市能見度。

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羅楚東表示，陳靜芳長年耕耘觀光品牌行銷，曾主導推動新北市「淡蘭古道」成為台灣首條國際級長距離步道，結合影音、出版與識別設計，榮獲國際觀光影展首獎，合作設計師更摘下葛萊美獎，成功將台灣古道文化推向國際；此外，她也曾透過猴硐再造計畫翻轉地方形象，促使CNN評選為全球6大賞貓景點之一，並擔任「新北歡樂耶誕城」行銷推手，成功行銷至國際媒體，打造亞洲冬季旅遊代表品牌，在數位行銷上，亦促成與《Ingress》《Pokémon GO》等國際平台合作，創造跨境行銷話題，展現創意與執行力兼具的特質。

羅楚東表示，陳靜芳過去曾在桃園縣政府觀旅局任職多年，對桃園觀光業務相當熟稔，今年初自新北市觀旅局返桃，並擔任經發局副局長，期間全力投入商圈活化與產業整合行銷，深獲在地業者肯定。

羅楚東表示，張善政也特別感謝代理局長王麗娟於代理期間的辛勞付出與穩健表現，未來將與新任局長合作，持續推動桃園觀光產業升級。

有市府人士指出，張善政年初將陳靜芳延攬至桃園，原本就是看中她推廣觀光的能力，經過在經發局與更多產業互動歷練，回歸觀光老本行的時機點已成熟。

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