吳思瑤強調台中六席都要罷掉 批盧秀燕沒資格角逐大位

吳思瑤及林楚茵到台中市中五選區站路口。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/15 18:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕投票罷免倒數，民進黨黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵兩人連袂到台中市中五選區掃車及站路口，吳思瑤表示，每一區都很關鍵，台中市是重中之重，六席都罷掉；她並批盧秀燕為了救子弟兵及自己政治前途，竟說出「台中人在幫你救災」的話，救災要分你我他？災情要分北中南？光是這一句話，盧秀燕沒有資格角逐大位。

吳思瑤、林楚茵今天下午到台中市中五選區與前立委莊競程一同掃車，並且在五權路、崇德路口與市議員曾朝榮、陳俞融一同站路口。吳思瑤表示，每一席都關鍵，每一區的公民罷免團體不放棄努力，五一戰隊會到每一區，哪裡需要就前進那裡，而台中市是重中之重，要翻轉國會，要民主回歸常軌，台中市六 席都要罷掉，關乎立法院能夠回復常軌。

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吳思瑤表示，她跟林楚茵到台中市站路口，就是要感受罷團的強大作戰力， 台中鄉親對守護民主的堅定，當公民罷團在第一線守護民主的罷免，五一戰隊當然挺身而出，義無反顧

隨即吳思瑤話鋒一轉，質疑最近看到市長盧秀燕的人設大翻轉，盧過去對政治很少批判，但為了中市救台中三寶、子弟兵，也為了自己的政治前途，開始政治攻擊。

吳思瑤痛批盧秀燕前兩天說出令人難以接受，沒有同理心的，「台中人在幫你救災」，她問盧秀燕，「請問台灣要分你我他嗎?」、「 災情要分北中南」，光是這一句話，盧秀燕就沒有資格角逐大位，如果災害還要分顏色，要分你我他，她自己丟下災情丟下台中，去進行各地選舉造勢，做很多政治活動，到底是誰才要經過民意嚴厲檢視？

陳俞融強調，726是台灣民主的重要分水嶺，面對國民黨親中立委的反覆投機行為，人民要勇敢表態，投下同意罷免的一票。

吳思瑤與林楚茵到台中市中五選區站台。（記者蘇金鳳攝）

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