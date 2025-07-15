苗栗城鎮韌性演習，飛彈炸水庫、商圈疏散避難。（苗栗縣警察局提供）

2025/07/15 17:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣2025城鎮韌性演習於今（15）日下午1點30分至2點登場，由副縣長邱俐俐擔任指揮官，演練警報傳遞與發放、疏散避難；下午2點至3點則舉行急救站、救濟站開設演練及戰災搶救，假想永和山水庫遭受飛彈攻擊如何應對。

苗栗縣警察局表示，邱俐俐及指導官李昊陞、評核官朱森村等人聽取簡報後，發放防空警報並透過視訊連線，驗證苗栗市、頭份市、大湖鄉「車停、人就近疏散避難」情形。

請繼續往下閱讀...

疏散避難地點選擇位於頭份市建國商圈的一處藥妝店，防空避難處所為「愛侶安縵社區」，店家引導消費者在防空警報發放後及時避難，現場人、車均接受警察與民防、替代役人員引導逕行疏散避難，演習區域內道路淨空無人車，商家、住戶皆關閉燈火。苗縣府衛生局及社會處則分別於頭份市衛生所與頭份市下興里活動中心成立救濟站與急救站，提供民眾暫時安置場所。

另外，永和山水庫監控管理中心實施戰災搶救演練，狀況想定遭受飛彈攻擊。苗栗縣警察局指出，設定永和山水庫遭飛彈襲擊後，由防護團疏散員工，同時中華電信、中油、台灣自來水、台電出動工程人員戰災搶修，警察、民防、替代役現場警戒，消防局則搜救廠區受困人員，以雲梯車高空救援受困高樓員工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法