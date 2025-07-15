「港湖罷秀」衝刺4大催票行動 號召志工站車宣講

前立委高嘉瑜15日出席「告急！76,737位港湖人站出來！十年前未竟的決心，這次靠我們完成」記者會，火力全開痛批國民黨立委李彥秀。（記者張嘉明攝）

2025/07/15 17:54

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免熱戰，距離投票不到兩週最後衝刺，台北市罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖罷秀」今（15）日召開記者會，「港湖罷秀」表示，最後10天催票行動將分四大部分，包含三輪車車隊、志工站車沿大街小巷宣講、增加追垃圾車的出勤趟數，最後增加街口宣講志工的次數。

「港湖罷秀」指出，首先，特別邀請肯尼的三輪車車隊，在港湖地區進行為期一週的每天巡迴演出；第二，港湖罷秀的戰車號召全國各地的志工站車，司機朋友協助每天在港湖地區大街小巷進行巡迴演出，播放催票檔，提醒民眾7月26號不要忘記出來捍衛自己的公民的權益。

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「港湖罷秀」表示，針對傳統陸戰部分，這週開始增加追垃圾車的出勤趟數，持續深入港湖各鄰里，同時也增派路口與市場宣講志工，用面對面的方式，拉近跟港湖鄉親的距離。

「港湖罷秀」也製作最新文宣小物「盒裝面紙」，「港湖罷秀」說明，紙盒側邊放上各大立委的臉，民眾可以動手把數個紙盒改造成一架「飛機」，希望可以讓這些立委們想去中國的就回中國吧！想去美國就去美國吧！如果你們真的不愛台灣，不要留在這裡，欺騙大家的選票，從本週開始已陸續鋪貨到各友善店家，歡迎有興趣的民眾來罷秀總部領取。

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