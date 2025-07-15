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    遭爆用錢動員反罷 藍營1操作讓他怒斥：只欺負手無寸鐵公民

    立委洪孟楷、羅智強、黃志雄受訪表示國民黨「沒錢」。（記者徐聖倫攝）

    立委洪孟楷、羅智強、黃志雄受訪表示國民黨「沒錢」。（記者徐聖倫攝）

    2025/07/15 17:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票倒數10天，針對新北市議員李宇翔爆料國民黨本週六（19日）將舉辦的反罷免活動以500元徵走路工，藍營今天（15日）嗆聲提告，沒想到稍早到新北地檢署按鈴時，被發現竟然只告罷團抹黑。對此，李宇翔痛批：「這些人連心虛都演的有夠爛，只敢欺負手無寸鐵的公民志工！」

    李宇翔近日才爆料上週發生新北勇消為了救人溺水殉職憾事之際，藍委洪孟楷疑似聯手新北市府動員警消參與反罷造勢引發爭議，今天再踢爆國民黨為了讓7月19日「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元，嘲諷熟悉的國民黨出現了，「不賄選就不會選」。罷團也發聲怒斥藍營買票走路工。

    國民黨新北市黨部第一時間發聲明駁斥，稱李宇翔無端指控黨團發放500元動員費之事，完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作，他們財務拮据有限，致力以理念號召群眾，絕無能力也無意願從事金錢動員。藍營還大動作發布採訪通知，表示今下午3點30分會到地檢署按鈴申告，這些「不實指控」已涉犯《選罷法》104條。

    下午3點多，立委洪孟楷、羅智強和國民黨新北市黨部主委黃志雄現身新北檢，在媒體面前按鈴提出告訴，表示要遏止造謠抹黑之風氣，不料卻被發現他們只告罷團，沒有提告李宇翔。當被記者詢問是否有要告李宇翔時，洪孟楷回應稱：「我們今天針對的是罷免團體，他們在臉書上面所寫的，因為李宇翔議員他指的是7月19號新北市黨部主辦的一個活動，我想新北市黨部這邊已經有做說明了……」

    對此，李宇翔在臉書發文，「會不會太搞笑！洪孟楷、羅智強跟黃志雄三人稍早大動作發採訪通知說要告我，結果到了新北地檢署門口改口稱不告我只告罷團！這些人連心虛都演的有夠爛，只敢欺負手無寸鐵的公民志工！我已備好相關證據，明日將主動提供給檢調單位，請檢調務必徹查以維護台灣正常的選舉制度。」

    相關新聞請見：李宇翔爆719新北大造勢發放500元動員費 藍營：惡意抹黑

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