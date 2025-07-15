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    首頁　>　政治

    陳玉珍酸災難時刻沒出現 黑熊學院：不與政治口水為伍

    颱風丹娜絲災情重創南台灣，國民黨立委陳玉珍今質疑黑熊學院未赴南部救災，黑熊學院回應表示，不願與政治口水為伍。圖為黑熊學院3月舉行戶外大型演訓狀況。（資料照）

    颱風丹娜絲災情重創南台灣，國民黨立委陳玉珍今質疑黑熊學院未赴南部救災，黑熊學院回應表示，不願與政治口水為伍。圖為黑熊學院3月舉行戶外大型演訓狀況。（資料照）

    2025/07/15 18:10

    〔記者方瑋立／台北報導〕颱風丹娜絲災情重創南台灣，國民黨立委陳玉珍受訪嗆聲黑熊學院「不是平常都在教民防，說要救災，怎麼一個也沒看到？」對此，黑熊學院今（15）日表示，遺憾見到政治人物在災情當前仍選擇製造對立、轉移焦點，強調「救災優先」，不願與政治口水為伍，呼籲社會將關注焦點放在協助災區與重建民生。

    陳玉珍今天在立院受訪時點名黑熊學院、民進黨立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠及罷免團體，質疑為何不赴南部協助救災。黑熊學院回應指出，在災區仍急需物資與人力的當下，所有公共對話都應聚焦於支持第一線救援行動，而非藉災情操作輿論、消耗社會能量。

    黑熊學院指出，其核心使命是提升民眾的自助能力與災前準備意識，在災害發生的最初黃金時間，有超過七成的自保與救援仰賴每位公民的知識與準備，這正是他們長期努力的方向。學院也向所有奔赴災區、日以繼夜投入救援的民間志工、政府人員與國軍弟兄姊妹致上最深敬意，肯定台灣展現出的社會韌性與互助精神。

    針對陳玉珍的發言，黑熊學院直言，遺憾部分人仍停留在「操作輿論」、「打擊異己」的慣性思維，批評在全民心繫災區之際，這些人卻忙於放話、舉債發錢做秀、甚至操作罷免，完全無助於救災與團結。黑熊學院強調，真正為台灣好的人，不會選擇在最需要團結的時候撕裂社會。

    黑熊學院強調，台灣人正用行動回應災難，他們也將持續與全民站在一起，推動民防教育、深化社會防衛能力，讓台灣的每一份善意與勇氣，在災後持續生根發芽。

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