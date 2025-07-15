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    模擬敵導彈攻擊 南投城鎮韌性防空演習登場

    中部城鎮韌性防空演習15日登場，南投市街道瞬間淨空。（記者張協昇攝）

    中部城鎮韌性防空演習15日登場，南投市街道瞬間淨空。（記者張協昇攝）

    2025/07/15 17:19

    〔記者張協昇／南投報導〕中部城鎮韌性防空演習今下午登場，除了施放防空警報及進行人車疏散避難管制措施，南投縣政府也在南投市公所、平山里活動中心、家樂福大賣場南投店及中華電信南投營業處等地，演練疏散避難、飛彈擊襲成災人員搶救及災民安置等過程，並出動無人機空中掌握受災狀況。

    2025城鎮韌性防空演習，今天在南投縣、台中市、彰化縣、苗栗縣4縣市舉行，下午1點半空襲警報聲響起，民眾手機也都接到國家級警報，模擬敵導彈攻擊台灣中部，要民眾緊急避難，並附上警政署防空避難專區網址，讓民眾查詢附近地下室等避難設施，就近前往避難。

    半個小時的防空演習管制時間，民眾均相當配合，少數警報聲響起後，仍行駛在街道上的車輛，也都在管制人員指揮引導下停靠路邊，就近疏散避難，原本車水馬龍的街道瞬間淨空，未發生民眾違反管制措施等情事。

    督導演習的南投縣副縣長王瑞德表示，戰爭非大家所願，但在國際局勢詭譎多變的今日，什麼時候會面臨到戰爭，往往不是我們自己完全能夠主宰決定的，所以平常就要做好演練，萬一戰事發生，才能夠儘量減少損失。

    擔任演習統裁官的教育部司長吳林輝也指出，參與演練人員在短期間準備，即能展現演練成果，達到預期目標，相當不容易。

    中部城鎮韌性防空演習，民眾演練避難姿勢。（記者張協昇攝）

    中部城鎮韌性防空演習，民眾演練避難姿勢。（記者張協昇攝）

    中部城鎮韌性防空演習，模擬中華電信南投營業處遭飛彈擊中，消防人員正在搶救傷患。（記者張協昇攝）

    中部城鎮韌性防空演習，模擬中華電信南投營業處遭飛彈擊中，消防人員正在搶救傷患。（記者張協昇攝）

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