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    藍營赴新北地檢改告罷團 李宇翔反批演很爛：證據明送檢調

    新北市議員李宇翔表示，已備好相關證據，明16日將主動提供給檢調單位，請檢調務必徹查以維護台灣正常的選舉制度。（李宇翔提供）

    新北市議員李宇翔表示，已備好相關證據，明16日將主動提供給檢調單位，請檢調務必徹查以維護台灣正常的選舉制度。（李宇翔提供）

    2025/07/15 17:33

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨新北市議員李宇翔今（15日）爆料藍營為讓719「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元事件，臉書粉專「百柯全書」也貼出網友爆料截圖，指藍營719對外招募工作人員，時薪210元。國民黨新北黨部下午赴新北地檢署按鈴申告。李則回應，已備好相關證據，明16日將主動提供給檢調單位，請檢調務必徹查以維護台灣正常的選舉制度。

    李宇翔今天早上爆料藍營為讓719大造勢人山人海，竟答應每人結束就能領取500元。不過，藍營新北黨部為捍衛名譽、澄清事實下午3時30分已赴地檢署按鈴申告。

    李宇翔表示，藍營黨部主委黃志雄，及立委洪孟楷、羅智強三人稍早大動作發採訪通知說要告他，結果到了地檢署門口改口稱不告他，只告罷團。李怒批「這些人連心虛都演的有夠爛，只敢欺負手無寸鐵的公民志工！」

    公民團體「罷洪！刻不容楷」志工嚴厲譴責此行為，並強調這舉動不僅坐實了洪孟楷迴避問題、心虛的態度，更是一種公然打壓公民聲音的行為。洪對外宣稱自己是「小蝦米」，但洪透過法律訴訟企圖恫嚇民間力量，阻止公民對抗不適任的官員，這已然超越民主監督的範疇。

    罷團重申，團隊不會因此退縮。將持續秉持公民監督的精神，並呼籲所有關心台灣民主的民眾，共同站出來，用選票捍衛公民的發聲權利。

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