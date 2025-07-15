否認500元走路工！洪孟楷提告罷團 李宇翔酸「只告公民根本心虛」

立委洪孟楷、羅智強、黃志雄受訪表示國民黨「沒錢」。（記者徐聖倫攝）

2025/07/15 17:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市議員李宇翔在Facebook粉絲專頁指控，國民黨即將舉辦的「719反罷免」造勢活動發500元請走路工，動員宮廟、陣頭系統，只為了壯大當天聲勢，罷團更直指就是立委洪孟楷買票。國民黨否認此一說法，今下午3時許，立委洪孟楷、羅智強，與國民黨新北市黨主委黃志雄，到新北地檢署按鈴申告。

據了解，上週新北市新店青潭救溺任務造成勇消殉職，隔天在義消群組就收到「動員令」，要求義消弟兄出「特殊公差」，出席支持國民黨在本月19日辦的反罷免造勢，被李宇翔爆料躍上媒體版面。不料隔沒幾天，李宇翔又收到民眾提供的LINE對話擷圖，爆料國民黨又祭出「領500走路工」，瞄準宮廟、陣頭進行動員。

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國民黨對此強烈否認，為自清，洪孟楷、羅智強、黃志雄今下午3時30分，抵新北地檢署進行按鈴申告，指控罷團造謠。洪孟楷說：「國民黨沒有金錢可以這樣運用，這次就是號召反惡罷的民眾站出來，以理念以訴求邀請大家參與。」羅智強、黃志雄也指責罷團造謠、抹黑，直呼是「民進黨奧步」，但卻沒有對李宇翔提告。

洪孟楷等人提告結束，李宇翔第一時間開酸，直指洪孟楷等人不針對他，反倒針對「手無寸鐵」的公民團體，這就是「心虛」，不敢面對公民檢驗，企圖讓公民閉嘴。李也強調，接下來他將正式針對「500元走路工」提出檢舉，並期望檢調能徹查，還給台灣一個乾淨的選舉環境。

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