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    港湖居民站出來！高嘉瑜酸李彥秀：領納稅錢傷害台灣

    前立委高嘉瑜15日出席「告急！76737位港湖人站出來！十年前未竟的決心，這次靠我們完成」記者會，火力全開痛批國民黨立委李彥秀。（記者張嘉明攝）

    前立委高嘉瑜15日出席「告急！76737位港湖人站出來！十年前未竟的決心，這次靠我們完成」記者會，火力全開痛批國民黨立委李彥秀。（記者張嘉明攝）

    2025/07/15 17:14

    〔記者孫唯容／台北報導〕罷免北市立委李彥秀的罷團「港湖罷秀」今（15日）邀請民進黨前立委高嘉瑜、律師陳又新等人在總部召開記者會，呼籲港湖選民投下同意罷免票。高嘉瑜在會中痛批，李彥秀領台灣人的納稅錢傷害台灣。

    針對現在李彥秀跑市場等行為，高嘉瑜認為對方都是裝出來的，李彥秀在罷免前的嘴臉與樣子前後判若兩人，在罷免前的李彥秀是國民黨文傳會主委，透過不斷發新聞稿、開記者會攻擊政府、傷害台灣，「李彥秀領台灣人的納稅錢傷害台灣、住在美國、刪台灣政府的預算、不斷推動幫助中國的法案。」

    高嘉瑜說，過去一年多來，藍白在立法院內毀憲亂政，且憑多數暴力不與政府溝通任何法案便強行通過，高嘉瑜也分析，李彥秀在中國、美國都有豪宅，「李彥秀只要遇到休會、放假就會飛到美國，享受加州的陽光」，台灣真的有事便可逃至中國或美國，但台灣人只能守護家園及國家。

    高嘉瑜也分析，罷免啟動後李彥秀才發現原來民怨很深，驚覺第1階段罷免連署書竟然是全台衝最高，才讓李彥秀趕緊從加州飛回台灣，但李彥秀並沒有好好面對這一年來的問題，李彥秀從擔任議員、議長、立委，現在遇到罷免又開始拜票，而對方擔任立委期間不是在美國加州，就是在救選舉。

    高嘉瑜進一步指出，過去一年多李彥秀在各種洗產地、金門特區等爭議法案無役不與，而現在若三階功虧一簣，大家可以想像藍白要強推的中配6改4、不在籍投票會捲土重來，「過去這一年多來，每一個藍白法案、傷害台灣的法案、幫助中國法案等李彥秀都是支持的」。

    前立委高嘉瑜15日出席「告急！76737位港湖人站出來！十年前未竟的決心，這次靠我們完成」記者會，火力全開痛批國民黨立委李彥秀。（記者張嘉明攝）

    前立委高嘉瑜15日出席「告急！76737位港湖人站出來！十年前未竟的決心，這次靠我們完成」記者會，火力全開痛批國民黨立委李彥秀。（記者張嘉明攝）

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