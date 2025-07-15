新竹地方政治呈「彼得原理」現象 退休教授林健正評高虹安如飼料雞不足勝任市長職位

陽明交大退休教授林健正評停職中的新竹市長高虹安如飼料雞，不足以勝任市長職位。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/15 17:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市涉貪停職的市長高虹安26日面臨要被罷免三階投票的民意檢視，高虹安2022年以民眾黨不分區立委黑馬之姿轉戰新竹市長，獲國民黨操作棄保效應當選，但隨著高虹安涉貪被起訴及一審判7年4個月停職，如今又面臨要被罷免投票，陽明交大退休教授林健正觀察新竹縣市分治超過40年的政壇變化，他認為大新竹的政治生態已產生「彼得原理」現象，從多項縣市長施政滿意度調查結果，新竹縣市長都吊車尾情況來看，高虹安已不足以勝任市長職位。

林健正說，國民黨籍縣長楊文科與民眾黨籍市長高虹安在滿意度與施政分數上連年落後，不僅是地方治理失能的反映，更凸顯台灣地方政治的「彼得原理」，亦即個人被持續提拔到其能力不足以勝任的職位，最終成為組織的阻礙與治理的負擔。

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他說，高虹安屬另一種「精英提拔型彼得原理」案例。從資策會研究員、留美博士、鴻海副總、民眾黨不分區立委到新竹市長，一路受貴人賞識、快速擢升，未經完整政治歷練或基層經營，就躍上城市治理高位。然其施政成績與社會期待間，存在明顯落差。從預算編列爭議、議會對立、施政方向搖擺等事例可見，她的案例，如同飼料雞，在精心安排與照顧下快速成長，卻缺乏獨立求生的能力。

他認為，新竹縣市的政治發展歷程，揭示一個清楚訊號，即若無歷練與實力的支持，僅憑貴人提拔與組織動員優勢，最終都將在政務與民意中敗下陣來。健全的政黨政治必須回歸民主初選，排除密室協商與恩庇推薦文化；破除明星迷思與文憑崇拜，如此，才能讓政治成為實力者的舞台，而非彼得原理的展覽場；人民也才能選出在風雨中站穩腳步的領導者，而非被溫室寵壞的花瓶候選人。

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