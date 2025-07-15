青鳥明重回台中市府廣場不舉罷免標語布條 警方：未接獲申請

青鳥將重回台中市府廣場，市府強調場地未經申請。（讀者提供）

2025/07/15 17:07

〔記者黃旭磊／台中報導〕26日就要舉辦罷免投票，有台中市民支持罷免「投同意」，明晚（週三）號召民眾重回台中市政府前廣場，發起人表示，場地未經申請，是以公民肥皂箱形式讓民眾自行發言，廣場不准舉出罷免宣傳，要「大家脫掉罷團制服」，喚醒1年前公民最初、原始初衷的地方，警方表示，負責維安，並未接獲民眾申請場地。

台中市府強調，相關時段及場地未接獲申請，且活動屬不受理範圍，籲請民眾若需申請場地，應於使用日前6個月內以電話或臨櫃方式申請，並於使用日10日前填具申請書及切結書提出申請。

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台中市3罷區進入白熱交戰，罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋等3名藍委，罷方「中四廢翔」、「中五斷健」及「中六敲羅」與反罷方將於20日進行公辦電視罷免說明會，罷方領銜人吳欣儒、廖金漳及呱呱預計出席，會與藍委短兵相接，而在說明會前，罷方透露「青鳥將重返台中市府廣場」。

發起人表示，去年5月28日晚間，當時立院將進行「國會職權修法」覆議案表決，500多名民眾趕至台中市政府前廣場，於台灣大道沿線舉起「護民主、反擴權」等標語，高喊「反國會濫權，拒絕民主倒退」，當時曾聚集，這是最早的罷免起頭。

發起人說，並未提前向市府申請場地，也不會邀罷團到場，廣場不准舉出罷免旗幟標語，需脫掉罷團制服，喚醒公民最初、原始罷免初衷。

台中市府強調，未接獲申請且活動屬不受理範圍，依據「臺中市政府臺灣大道市政大樓場地使用管理要點」第5點規定，申請場地者，倘須預約登記，應於使用日前6個月內以電話或臨櫃方式申請，並於使用日10日前填具申請書及切結書，並檢附文件，以郵遞或臨櫃方式向秘書處提出申請，未有民眾事先提出申請。

去年5月底青鳥聚集台中市府廣場，警方到場呼籲勿影響居民安寧。（資料照）

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