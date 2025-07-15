朱立倫：普發1萬元 能給國產供應鏈更多鼓舞

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/07/15 16:51

〔記者施曉光／台北報導〕藍白兩黨日前聯手在立法院通過全民普發現金1萬元的特別條例，引發外界質疑，國民黨主席朱立倫今日下午在臉書發文指出，民進黨為了政治鬥爭，行政院長卓榮泰為了反對普發1萬，竟然說1萬元只能買遙控飛機或冰箱，顯然卓揆不知道對於人民來說1萬元能買多少民生物資，也不知道縱使人民有餘裕購買國產電器，在面臨經濟動盪的今天，能給予國產供應鏈更多鼓舞。

朱立倫強調，眼前的罷免案，正是民進黨非友即敵，剷除異己這種政治思維下的具體操作，他呼籲所有關心台灣未來的公民在7月26日共同做出理性的選擇，投下「不同意」票，這一票就是對民進黨把自己凌駕於國家利益之上的政治文化，表達最強烈的反對。

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朱立倫表示，普發現金是應對風險也是宏觀策略，當前全球經濟面臨多重挑戰，持續通膨壓力削弱了民眾的實質購買力，與此同時，美國的關稅壁壘正重塑全球供應鏈，對台灣這樣高度依賴出口的經濟體，構成了可預見的外部風險，台灣經濟有發展、有壓力也有風險。

朱立倫說，因應這樣的情況，國民黨率先提出「普發現金1萬元」的具體政策，普發現金是刺激消費、支持中小企業最直接且高效的政策工具，不僅是短期紓困，更是應對外部衝擊、強化總體經濟韌性的一項戰略性工具，世界各主要經濟體從南韓、新加坡到英國，也多採取類似的財政手段來應對此一變局，證明國民黨的主張，是負責任且符合國際趨勢的務實工具，更何況台灣過去幾年已經發放了4次消費劵或現金。

朱立倫還說，民進黨以「不是每個人都有繳稅」為由反對，這完全是沒有常識的說法，國家稅收來自於每一個人的日常生活，食衣住行育樂都要繳稅，16項主要稅收都來自人民，人人每天都在為國家財政做出貢獻，超收稅金部分還錢於民是天經地義的，但民進黨仍然保持「為反對而反對」的政治慣性，「只要是國民黨贊成，民進黨就反對」的零和賽局，被犧牲的是國家的整體利益與民眾福祉。

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