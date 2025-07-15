怕黃國昌了？ 地方藍營傳想改找陳佩琪站台反罷 這原因掀網熱議！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/15 18:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委罷免案將於本月26日舉行投票，民眾黨主席黃國昌動員全黨與藍營站隊，近日積極跑反罷免行程。但藍營內部最近似乎意識到情況不太對，有媒體15日爆內幕消息，稱有地方藍營最近在討論改請前白營主席柯文哲妻子陳佩琪出馬，因為黃國昌太容易搶走被罷藍委的丰采，引發外界熱議。

距離首批大罷免投票倒數10天，國民黨為了爭取小草的不同意票，與民眾黨積極合作宣傳反罷，幾乎每場造勢活動都會邀請黃國昌站台，且宣傳海報、文宣都將黃國昌擺在C位，其他藍營大咖反而變成陪襯，不難看出黃國昌現在被藍營視為救命浮木。但不少人調侃，藍營找黃國昌這種在挺罷方眼中仇恨值極高的人站台恐造成反效果，更有名嘴譏黃國昌現在是「1分反罷、2分抗綠、7分壯大自已」。

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藍營內部包括台北市議員鍾小平在內，部分人士也都認為找黃國昌並非上策。據《NOWnews今日新聞》報導，台中地方藍營發現黃國昌勤走反惡罷造勢場，也未能激起小草太多共鳴想去投不同意罷免票，甚至傳出高達3成民眾黨支持者認同罷免的說法，原因是黃國昌不是能帶著小雞打群戰的「母雞」，而是讓眾藍委失光的「公雞」。

據稱，藍營在台中的一些重量級地方人士昨天（14日）開會討論調整戰略，評估黃國昌為「台中F3（羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪）」助講的效益，考慮到反罷決勝關鍵還是在爭取白營的票，真正能激起小草投票意願的可能只剩下柯妻陳佩琪，但也有人擔心陳佩琪站台會因為京華城案模糊反罷焦點，還沒有定論。

政治工作者周軒今下午在臉書分享這篇內幕消息，引發網友熱議，「國民黨根本還沒找到問題，找誰站台都沒用啦！重點是他們是非對錯價值觀崩壞卻不道歉」、「請鬼拿藥單」、「公雞？確定不是尖叫雞嗎」、「他是鬥雞，把旁邊小雞鬥死！黃國昌是罷免陣營中仇恨值最高的，他挺誰，誰的仇恨值就飆高，根本是在催罷免票！」、「不是啊！她老公會這麼慘不就是國民黨害的」、「好喜歡國民黨這種永遠搞不清楚狀況的宿醉樣」。

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