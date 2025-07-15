林楚茵南下台中打電話催票 批盧秀燕不救災還造謠政府不救災

林楚茵到前立委莊競程志工總部打電話催票。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/15 17:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離罷免投票倒數10天，民進黨立委林楚茵今天下午到前立委莊競程志工總部打電話催票，林楚茵還特地將投同意票的彩色彩帶繫在頭上，可隨時進行宣傳，林楚茵批盧秀燕自己不救災還到處造謠政府不救災，而國民黨中市3個立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋現在裝乖，但3人就是跟著傅崐萁，跟著中國在唱和，是不適任的立委。

此外，前立委莊競程則表示，這些國民黨立委癱瘓政府的運作、弱化國防，出賣台灣主權，這是要罷免他們原因，下架親共舔共，台灣才會安全，健保就能保住。

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林楚茵到莊競程的志工總部，協助打電話催票，有民眾接到她的電話，非常開心，表示會帶著全家去投同意票。

對於今天中部漢光演習還台中市來拉票，林楚茵表示，台中市城市韌性演習，而漢光演習包含城市韌性演習，就知道中國對台灣的威脅是現在進行式，除了全民加入一起漢光演習的防衛，從民團發起的大罷免也是守護國家、守護台灣非常重要部份。

她並批台中市被稱「F3」的立委裝得非常低調，好像過去一年國會擴權及爛權跟他們無關，在立法院毀憲亂政，亂刪的預算都是跟著傅崐萁投下同意票，跟著傅崐萁跟中國在唱和，3人都是不適任的立委，今天便是最後時間點，下來台中市進行衝刺。

林楚茵並批3人都是盧寶寶，想要媽媽麾下裝乖，但是盧媽媽上週自己不救災跑到台北宣傳反罷免，自己不救災還到處造謠國軍不救災民進黨不救災，卻忘記台中市豪雨一來就會淹大水，忘記一指手指別人四指是指著自己。

她並批盧秀燕是最壞示範，有什麼的媽媽就有什麼小孩，有什麼市長就培育什麼樣接班人的立委，都是不適任立委，要把他們罷免掉。

林楚茵頭上繫上同意罷免的彩帶，前立委莊競程直呼好看。（記者蘇金鳳攝）

林楚茵特地到台中市，到前立委莊競程志工總部打電話催票。（記者蘇金鳳攝）

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