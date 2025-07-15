「護國大遶境」15日全力固守北桃園 林右昌率綠營黨公職大掃街

護國大遶境15日從北桃園出發車隊、徒步掃街。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/15 17:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大罷免投票倒數計時，公民團體發起的「護國大遶境」，今（15）日以車子、徒步掃街北桃園，民進黨秘書長林右昌表示，距離罷免投票不到2週，藍營強行通過普發現金1萬元，可能會影響罷免投票，盼民眾認清「這是用你的錢買你的票」、「國民黨買空賣空」，呼籲支持罷免的民眾更要團結，最後階段更要加倍努力。

「護國大遶境」北桃園場上午9點20分自桃園區南門市場集結出發，民進黨秘書長林右昌、副秘書長何博文、民進黨桃市黨部主委黃傅淑香、立委張雅琳、議員李宗豪、黃瓊慧、余信憲、黃家齊、陳雅倫等人都到場力挺罷團，網紅「女神下午茶」勁舞炒熱現場氣氛。

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「護國大遶境」車隊、徒步掃街遍及桃園、龜山、蘆竹、大溪、八德等區，希望在投票前集中火力，催出更多同意罷免票，許多支持者自發性騎著機車、自行車跟隨，出發前何博文帶隊深入熱鬧的南門市場，向攤商、民眾爭取支持，沿途「大罷免、大成功」口號不斷。

林右昌也向現場民眾喊話，罷免是公民團體發起的運動，最主要是看到藍白立委在國會惡搞、亂搞，而藍營11日在立院強行通過普發現金1萬元，國民黨主席朱立倫聲稱「如果罷免成功就不會有普發現金1萬元」，這不就等於是公開買票嗎？他還是擔心很多民眾會受到普發現金1萬元的影響，可能會影響最後的罷免投票，他要拜託大家讓所有百姓知道，普發現金1萬元是「用你的錢買你的票」，是藍營以「買空賣空」畫大餅方式來騙票，距離投票剩不到2週，此事影響很大，呼籲支持罷免的民眾更要團結，在最後的階段要加倍努力。

民進黨秘書長林右昌率綠營黨公職全力相挺。（記者鄭淑婷攝）

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