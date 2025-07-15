要押就押我一個 !京華城案延押訊問 柯文哲拋「納粹軍官」批檢方

京華城弊案前台北市長柯文哲步出囚車出庭。（記者田裕華攝）

2025/07/15 16:53

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，由於前台北市長柯文哲等人收押期限將於8月1日屆滿，今下午提訊相關人進行延押訊問，柯文哲說檢察官要押就押他一人，其他人都可以放出去，還奉勸檢察官不要淪為政治打手，「納粹軍官屠殺600萬猶太人，那些軍官那時候也覺得自己是在執行國家任務」。

柯文哲說，他已經被收押快11個月，只能自我安慰在看守所有免費食宿、免費水電和24小時監視器和警衛，隨時都有人在盯著他，他怕被說懶惰，不敢輕易躺平，只能一直讀書給鏡頭看。

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柯文哲說，他在當台北市長任內，改變公務人員的心態，才有拆除忠孝橋引道、台北流行藝術中心等等，讓公務員願意積極做事，但京華城案發生後，公務員以後怎麼敢主動做事，公務員鐵飯碗，不會為了誰而去做違法的事。

柯文哲說，他始終相信公務員絕對不會明知違法卻仍繼續做，要押就押他就好，不必傷害無辜，已經犧牲了彭振聲的妻子，還有多少人會被犧牲，不應該牽連無辜之人，「要押就押我一個，其他人都應該放了」。

柯文哲說，最近勘驗很多那時候的會議錄音，都委會委員、都發局公務員明明是很認真的在討論案子，檢察官卻有罪推定，為了對付他，逐字逐句抓出來問，把公務員當做貪污圖利的共犯，這樣國家根本無法運作，「檢察官說自己是在執行國家任務，但納粹軍官屠殺600萬猶太人，那些軍官那時候也覺得自己是在執行國家任務」。

柯文哲說，檢察官或許會覺得自己沒洩密，他也相信不是檢察官洩的密，但民眾看到的就是這樣，司法信賴度本就低落了，不能因這件案子使司法信賴完全破產，「我也是選過總統的人，再怎麼樣都希望國家、社會更好」。

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