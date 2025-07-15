罷免投票日遇颱風應變機制 國民黨要求中選會盡速公布

國民黨發言人鄧凱勛（左）。（資料照）

2025/07/15 16:35

〔記者施曉光／台北報導〕目前正值颱風季節，國民黨發言人鄧凱勛今日指出，太平洋已有新一波熱帶系統蠢蠢欲動，中選會是否已經準備好，如果726罷免投票日遭遇颱風來襲，投票延期與否是否應該更透明？他並質疑，全台24+1個罷免案是否同步延期，還是各選區分別決定？如果只有部分選區延期投票，是否衝擊公平性與投票結果？他建議中選會儘速公布颱風天是否延期投票的判定標準、執行方式與應變機制。

鄧凱勛表示，台灣歷年總統與地方選舉投票大多安排在冬季，自然較少遇到颱風變數，但這次大罷免落在7月26日，正值颱風侵台的高峰期，如果當天不幸遇上颱風來襲，勢必將影響投票與開票作業，甚至導致必須延期選舉的可能。

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鄧凱勛指出，根據目前法規，各選區內「已達或可預見其將達各該選舉區3分之1以上投開票所不能投票或開票時，主管選舉委員會應逕行改定該選舉區投開票日期」，他提醒，選區延期選舉是否以縣市政府宣布的停班停課為標準？全台24+1個罷免案是否同步延期，還是各區分別決定？若部分選區延期，是否衝擊公平性與投票結果？若風雨造成選務人員、票務人員或監票人員無法準時到位，中選會是否有備案？何時才公布延期標準與應變機制？

他強調，上述疑問需要中選會提出清楚說明，因為此事牽涉範圍廣泛，包含被罷免對象、正反支持者、團體以及廣大選民，都會陷入高度不確定，尤其此次選舉規模不小，從北到南皆有立委選區涉及，一旦遭遇颱風，中選會將面臨選務票務調度困難，乃至選監票人員安全風險等複雜局面。

鄧凱勛說，投票是憲法保障的民主程序，任何可能影響投票權行使的天災，政府都應預先清楚規劃並公開說明，中選會不能臨時抱佛腳，更不能選擇鄉愿，應該儘速公布颱風天是否延期投票的判定標準、執行方式與應變機制。

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