遭藍營指挺罷涉期約賄選 賴坤成要陳玉珍「多讀書」

財團法人農業信用保證基金董事長賴坤成反駁立委陳玉珍指其涉嫌期約賄選的指控，強調他是要鼓勵外縣市來旅遊，「這些人又沒有花東投票權，且我又沒說要招待他們」。（資料照）

2025/07/15 17:01

〔記者劉人瑋／台東報導〕國民黨團副書記長陳玉珍今天表示，財團法人農業信用保證基金董事長賴坤成月領新台幣17萬元公帑，正事不做卻宣傳大罷免，還在臉書發文，如果花東罷免成功，就要包車去花東的挺罷商家消費，涉嫌期約賄選，呼籲檢調儘速查辦。賴坤成反駁解釋其用意，並要陳玉珍「多讀書」。

賴坤成回應，請金馬委員多花點時間多了解基本常識，自己是要鼓勵外縣市來旅遊，「這些人又沒有花東投票權，而且我又沒說要招待他們」，自己招待不起，頂多能推蔫行程，如此才能帶動花東觀光經濟。

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針對花東觀光產業，賴坤成分析，花東票價提高加上距離遠、又擔心天災才降低前來旅遊意願，更甚者，有民眾憑著對花蓮「傅氏王朝」印象不佳不願去花蓮，若罷免有機會通過，相信更多人有意願到花蓮旅遊。

賴坤成強調，「我又不是郭台銘，出不起啦！」台鐵則是號召人馬包車花東遊，「但使用者付費，自己怎麼可能出錢？」。他為全台農漁會付出許多，不是坐領高薪，「山的那邊（西部、北部人）不懂我們山這邊的人，若好好當律師，17萬薪水根本不算高」。

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