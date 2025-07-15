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    接見林佳龍 巴拉圭總統：盼學習台灣模式促進共同成長

    外交部長林佳龍率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，於當地時間14日晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，於當地時間14日晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/07/15 16:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，於當地時間14日晉見巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios），並出席由貝尼亞親自主持的投資招商說明會。貝尼亞表示，台巴在歷史、地理上都有相似背景，期盼學習台灣模式，促進兩國共同成長。

    林佳龍臉書轉述貝尼亞於投資招商說明會致詞指出，台灣與巴拉圭不僅共享價值理念，兩國在歷史與地理上也有相似背景，相較周邊國家都較為弱勢，但也因艱難的環境而更加堅韌、更具競爭力，「守護台灣就是守護巴拉圭」。

    貝尼亞也強調，「台巴邦誼，堅若磐石」，巴拉圭不懼外部的威脅與壓力，期盼學習台灣模式，促進兩國共同成長。

    林佳龍表示，他此行訪問巴拉圭特別視察4項重點合作項目，包括希望將打造為南美洲首屈一指高等學府的「台巴科技大學」、「台巴智慧科技園區」、「電動巴士與智慧運輸系統」，及「醫療資訊管理效能提升計畫 2.0」，期盼透過這些項目，深化台巴雙邊合作，攜手提升人民福祉。

    林佳龍也說，此行特別率領台灣多位企業代表赴巴考察投資環境，並派遣AI科技產業考察團瞭解巴拉圭發展AI的潛力，台灣樂意分享成功經驗，與巴國攜手共創繁榮。

    林佳龍強調，巴拉圭不僅是台灣的邦交國，也是南美區域經濟成長最快速的國家之一，巴國政府歡迎台灣企業前往投資，也將投注更多資源招商引資；台巴兩國雖然互為「對蹠點」，在地理上距離遙遠，卻是理念相近的「真朋友」，期待未來台巴持續深化實質合作與交流，攜手邁向共榮共好的未來。

    巴拉圭總統貝尼亞於投資招商說明會致詞表示，期盼學習台灣模式，促進兩國共同成長。（圖擷取自林佳龍臉書）

    巴拉圭總統貝尼亞於投資招商說明會致詞表示，期盼學習台灣模式，促進兩國共同成長。（圖擷取自林佳龍臉書）

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