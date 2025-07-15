國民黨強推普發1萬！釋昭慧開轟：揮霍無度 債留子孫

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧。（取自釋昭慧臉書）

2025/07/15 16:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，每人普發現金1萬元，引發外界熱議。玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧對此質疑：「難道如此撒幣，就可收買人心嗎？」

釋昭慧今日在臉書轉發民俗學者溫宗翰的臉書貼文，溫宗翰認為，稅收超徵，其實有預算法與公共債務法，來決定要怎麼運用這筆錢，通常就是用在協助政府「減少借款」及「增加還款」，而不是由無行政權的立法院，來要求如何運用。他指出，中華民國目前有5兆8千億左右的債務，每人平均負債26萬元，這筆超徵稅收，若依法運用，其實可以減輕很大的國債。

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溫宗翰還在貼文中痛批，國民黨立法委員為了不要被大罷免，要普發現金一萬元還不夠，更進一步要立法惡搞，讓普發現金變成常態，「這擺明就是惡搞國家體制，要讓我們債留子孫。」

釋昭慧也表達自己看法，表示再上次無差別大撒幣時，她就深感不安而拒絕領納。這次在野立委又運用過半優勢，將好不容易攢下的國家資財，拿來無差別大撒錢。

釋昭慧質疑，難道如此撒幣，就可收買人心嗎？至少對她而言，效果反而勢得其反。她也完全贊同溫宗翰的看法，「這筆錢應該優先償還國債，而非揮霍無度，債留子孫！」

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