京華城案 檢方：柯文哲政治操作干擾、施壓證人 建請續押禁見

京華城弊案前台北市長柯文哲步出囚車出庭。（記者田裕華攝）

2025/07/15 16:11

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，下午進行前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會董事長李文宗等4名在押被告的延押訊問，蒞庭檢察官認為柯等4人有勾串、逃亡之虞，柯文哲並以政治操作於庭外攻擊指責證人、斷章取義部分證詞帶風向，破壞法院純淨的審判空間，以前市長、前黨主席的影響力干擾證人證詞，建請法院續押禁見。

檢察官陳思荔認為本案證人遭柯的相關人等干擾，羈押禁見中的柯文哲，其以個人名義經營的臉書仍幾乎天天貼文試圖勾串，開庭前後對證人施壓，把證人說詞做成圖卡批評、攻擊，證詞對自己有利就大肆宣揚，部分有利就斷章取義，不利就隱匿不提，挑戰司法公信，公庭公開攻防並非代表就能在法庭外斷章取義，帶動輿論影響司法判斷，這是司法史上絕無僅有的壓迫司法手段。

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檢察官指出，林欽榮、林洲民、朱亞虎的證詞，都被斷章取義的方式進行政治操作，北市議員苗博雅作證時，更是在庭外被柯的支持者言語羞辱；也有政治人物對外聲稱，已一遍又一遍聽過京華城案的偵查錄音檔，更有人公開播放偽造、變造的偵訊錄音，藉以壓迫法院的審判空間。

至於台北市都委會幕僚胡方瓊，作證時說在廉政署訊問後、檢視筆錄時，廉政官對說「大姐，筆錄不是公文，不用一字一字檢查」；但檢方下庭後立即調閱錄音聽取，廉政官當時並沒有這句話，而是語氣平和、態度客氣，胡方瓊看筆錄時間長達40分鐘，廉政官也依其請求逐一校對修正。

檢方認為胡方瓊於偵查時知無不言、言無不盡，應屬有效的重要證詞，研判她在審理時證詞會如此轉變，應與先前發生其他證人被批評、攻擊而面臨的壓力有關。

檢察官廖彥鈞指出，本案還有多位重要證人尚未到庭接受詰問，包括基隆市副市長邱佩琳、台北市前副市長黃珊珊、柯市長辦公室主任謝明珠、副秘書長李得全、商界的黃海清、邱清章、民眾黨的梁秀菊、周榆修等人，以及柯文哲、沈慶京、李文宗、李文娟、應曉薇、吳順民等被告也尚未相互為證，仍有高度勾串的可能性。

對於干擾、施壓證人之說，柯文哲的律師蕭奕弘反駁指出，對柯文哲不利的證詞也會被若干媒體放大討論，例如上週檢方故意捨棄傳喚妙天作證，營造柯拖著妙天給的裝1000萬現金行李箱的形象，藉以劣化柯文哲，媒體炒作了2天，實則這筆錢是要給新故鄉基金會，和本案完全無關。可見司法公開審理，人民本來就可從各角度評論，以媒體報導當作收押理由，並不適當。

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