蔣萬安稱「護國大遶境」是笑不出來的笑話 民進黨：比市政爛帳好笑？

台北市長蔣萬安14日受訪稱，民進黨政治人物現在一心搞大罷免，台灣的人民還在受苦，「民進黨辦這場遶境」已經成為「笑不出來的笑話」。（資料照）

2025/07/15 16:30

〔記者陳昀／台北報導〕罷團發起的反共護台「護國大遶境」將進入台北市，台北市長蔣萬安日前批評，應該全力投入救災的民進黨政治人物還在搞大罷免，「民進黨辦這場遶境已經成為笑不出來的笑話」；對此，民進黨痛批，原來公民發起的活動，在蔣萬安眼中只是笑話嗎？有比蔣萬安的市政爛帳好笑嗎？

民進黨質疑，台北市政搞笑一籮筐，蔣萬安還忙著噴口水？蔣萬安頻頻放下市政不顧，幾乎每天都把心思都用在陪國民黨立委掃街、站台、造勢、噴口水，蔣萬安還說「護國大遶境」已經成為笑不出來的笑話，原來公民發起的活動，在他眼中就只是笑話嗎？有比蔣萬安自己的市政爛帳好笑嗎？

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民進黨也羅列相關爭議，首先是雙北市政府主辦的世壯運，賽程安排、資訊公布、選手禮包、英文翻譯等環節錯誤百出，連宣傳帆布發包時的備註「四邊包繩-不打洞）」也一起印出；第二，今年3月25日，蔣萬安宣布「拆除公館圓環、填平地下道」，未經過充分溝通，就草率決策想拆公館圓環，恐造成交通大打結，引起市民大反彈。

民進黨接著說，第三，為了去挺國民黨主席朱立倫大規模造假、作弊、死亡連署的違法事蹟，身為市長的蔣萬安竟然帶頭違法，沒依法集會遊行，更衝撞司法機關，公然為難台北市警局的員警！從來沒有這麼離譜的市長！

第四，民進黨質疑，之前國民黨北北基桃4位市長把話說得很滿，說要4市輪流舉辦美國商品採購會，邀請美方參與、協助有需求者擴大對美採購。現在關稅談判持續進行，請問採購會辦了嗎？

民進黨痛批，蔣萬安口水一直對外噴，卻沒有把台北市政被自己搞得一團亂的事實看在眼裡。蔣萬安治理台北的能力，早已成為最大的笑話。7月26日，罷免投同意，讓蔣萬安少一點政治口水、多一點自我檢討，重新好好上班吧！

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