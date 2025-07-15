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    抗衡許淑華反罷聯名看板 罷馬、罷游合體舉牌反制

    南投罷免立委馬文君、游顥團體在中興新村前合體，並在南投縣長許淑華與游顥的反罷聯名看板前高舉「同意罷免」標語，宣傳南投將在8月23日罷免馬、游投票。（「草屯罷馬志工團」提供）

    南投罷免立委馬文君、游顥團體在中興新村前合體，並在南投縣長許淑華與游顥的反罷聯名看板前高舉「同意罷免」標語，宣傳南投將在8月23日罷免馬、游投票。（「草屯罷馬志工團」提供）

    2025/07/15 16:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在8月23日投票，「草屯罷馬志工團」、「去游除垢」罷免團體特別到中興新村入口合體，並在南投縣長許淑華與游顥的聯名看板前，高舉「同意罷免」標語抵制藍營反罷，除向往來民眾表達罷免訴求，也展現罷馬、罷游團隊推動罷免的決心與行動力。

    「草屯罷馬志工團」指出，馬文君長期對草屯建設與地方民意缺乏回應，問政表現冷漠，重大議題避重就輕，特別是在國防洩密爭議後態度閃躲、拒絕負責，形同對國防安全的漠視，人民有權要求問政不力的立委退場。

    「去游除垢」罷團則說，游顥在立法院推動具高度爭議的「中配6改4」法案，是該案的提案人與連署人，親中立場早已引發高度質疑，面對中國對台滲透威脅，游顥的閃避態度令人憂心，不僅沒有積極監督，更未展現保衛台灣主體的立場，才會透過罷免守住國會底線。

    罷馬、罷游團體強調，未來除持續推動更多社區街掃與宣傳，也會在各時段、各地點進行快閃舉牌，盼讓日夜不同生活節奏的民眾，都有機會接觸到罷免訊息，只要多一張「同意罷免」票，就多一份翻轉南投的力量。

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