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    鄭文燦涉貪案再開準備程序庭 律師：經勘驗關鍵錄音釐清決策非鄭主導

    鄭文燦由律師團律師陪同進入桃園地院準備開庭。（記者余瑞仁攝）

    鄭文燦由律師團律師陪同進入桃園地院準備開庭。（記者余瑞仁攝）

    2025/07/15 16:23

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」旁9.12公頃農地自辦重劃案，被依貪污罪起訴並具體求刑12年。桃園地方法院今（15）日下午第7次準備程序庭，就今年元月間開庭勘驗2017年元月間，桃市府與營建署會議的前半段會議錄音檔，釐清誰是主導決策者。鄭文燦下午2點18分與律師團抵達法院出庭。

    鄭文燦律師團表示，透過會議錄音勘驗，將可找出關鍵決策如何形成；律師團律師何祖舜表示，聲請完整勘驗6次會議錄音譯文，是為了反駁檢方指控廖俊松父子尋求桃市府協助，可以規避9.12公頃土地重劃須全體地主同意的法令限制。

    桃園地院今合議庭，針對2017年3月31日下午3時30分，於桃市府進行，由鄭文燦主持並邀集內政部營建署長許文龍出席，市府經濟發展局、都市發展局、地政局等官員與會，會中決議將林口工五工業區擴大變更都市計畫案，由經發局撰提建設計畫專案，向行政院爭取核定為國家重大建設計畫，再由都發局辦理個案變更；另請地政局評估以「區段徵收」方式開發之困難點，併同建議一旁9.12公頃農地可透過「自辦市地重劃」方式開發。

    何祖舜說，相關譯文均明確顯示，鄭文燦不僅無法也無意提供打破法令規定的協助，且市府所有意見皆由公務員由下而上提出，或依營建署政策指導形成，並非鄭文燦主導，也與廖俊松父子的訴求無關，且所有會議紀錄內容也顯示該筆農地若要自辦市地重劃進行變更，根本無法繞開全體地主同意的法令限制。

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