林右昌批藍白主政立院是「立法怪獸」 普發現金是用民眾的錢買票

民進黨秘書長林右昌批藍營強推普發現金1萬元如買空賣空、用民眾的錢買票。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/15 16:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「大罷免」國民黨立委投票在即，罷團發起「護國大遶境」，今（15）日在北桃園出發，民進黨秘書長林右昌行前受訪時直批，藍白主政下的立法院已成立法怪獸，11日在立院強行通過普發現金案，是「用民眾的錢買票」、「買空賣空」，可能是會影響罷免結果的操作，希望民眾認清這一點。

林右昌表示，國民黨主席朱立倫聲稱立院不會做違憲的事，所通過的法律都是對的，但從去年起，國民黨推動多項毀憲亂政的法案，憲法法庭已裁定絕大多數是違憲或是部分違憲，通過違反其他法律的法案更是不勝枚舉，像是11日通過的普發現金1萬元，就違反預算法的規定，實際上立法機關是不能、也不應該主動提出增加預算的提案，國民黨不只提出，還通過了，這樣的例子已非首件。

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林右昌說，台灣的民主正面臨非常大的危機，藍白在立院推動相關法案時，不管是公民團體反對、社會團體抗議或媒體批評，只要想過的都要通過，藍白主政下的立院已變成「立法怪獸」，相關的立法過程不符程序，也不顧院際間的分際及權力制衡，侵犯到行政院或司法院、考試院，甚至是侵犯總統府的權力。

林右昌表示，因為所有的權力都無法制衡藍白主政下的立院，才會有這麼多的公民團體站出來推動罷免，這次不分藍綠、黨派的支持者，或所有的國民應該都要知道，罷免行動早已超越黨派之爭，但看到國民黨用盡一切手段跟方式，將這場公民發起的罷免運動操作成政黨對決，更不惜用買票的方式收買人心。

林右昌坦言，「很多民眾問我這有沒有效，我回說買票一定有效」，特別是普發現金1萬元等於買空賣空，用民眾的錢買票，也就是「花你自己的錢，買你自己的票」，恐是會影響罷免結果的操作，希望大家能認清這一點。

至於罷免方、反罷免方都很重視投票率，且罷團點名10個危險名單，藍營也評估「4+2」危險名單，林右昌認為，對他們來說，就是全力以赴、全力向前衝。

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